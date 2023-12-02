الطقس: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، صافيا بوجه عامولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الىشمالية شرقيةخفيفة الىمعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية خفيفة الىمعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى

شرقية

معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى

شمالية غربية خفيفة الى

معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية في ساعات المساء والليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.