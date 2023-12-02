الطقس: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، صافيا بوجه عام
ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى
شمالية شرقية
خفيفة الى
معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية خفيفة الى
معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى
شرقية
معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى
شمالية غربية خفيفة الى
معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية في ساعات المساء والليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
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