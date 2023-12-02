الحرب على غزة .. غارات ليلية كثيفة ومئات الشهداء والمصابين بعد انتهاء الهدنة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-في اليوم الـ57 من الحرب الإسرائيلية على غزة، واصلت إسرائيل عدوانها لليوم الثاني بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعا، وشنت طائراتها غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، مما أدى إلى استشهاد 178 وإصابة مئات منذ انتهاء الهدنة.



وطال قصف الاحتلال الإسرائيلي، برا وبحرا وجوا، مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع مزيد من الشهداء والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء.





وفي الساعات الأخيرة، شن طيران الاحتلال الحربي غارات عنيفة ومتتالية على مناطق جنوب قطاع غزة، على شكل أحزمة نارية.





كما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في حي الشجاعية شرق غزة، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين.





وأفادت مصادر محلية بأن خمسة مواطنين من عائلة واحدة استشهدوا بغارة إسرائيلية على شارع صلاح الدين، أثناء نزوحهم، علما أنهم كانوا يرفعون رايات بيضاء.





كما أفادت المصادر باستشهاد الشقيقين محمود وأحمد عطا الأشقر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب صيدلية مسلم في شارع الجلاء بغزة.





واستشهدت مواطنة في غارة شنها طيران الاحتلال على أرض في حي السلام شرق رفح، جنوب القطاع.





وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق في دير البلح والبريج والنصيرات وسط قطاع غزة.





واستشهد الصحفي وأستاذ الإعلام أدهم حسونة مع عدد من أفراد عائلته، في قصف استهدف منزله في غزة، كما استشهد الصحفي منتصر الصواف، مصوّر وكالة "الأناضول" التركية، وشقيقه مروان وعدد من أقربائه، بقصف إسرائيلي استهدف ساحة الشوا بمنطقة حي الدرج جنوب مدينة غزة.





و أعلنت نقابة الصحفيين استشهاد الصحفي عبد الله درويش في قطاع غزة، ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 73.





واستهدفت قوات الاحتلال بالقصف أحد مرافق مستشفى العودة في النصيرات، ما أسفر عن إصابة أحد كوادر المستشفى.





وفي وقت سابق، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، جراء قصف الاحتلال منزلين في حي تل الهوى بمدينة غزة.





وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال قصف منزلين في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، وسط صعوبات تواجها طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إلى المكان، في ظل كثافة الغارات.





واستشهد وأصيب عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما قصف طيران الاحتلال الحربي محيط مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.





وأشارت المصادر إلى أن طيران الاحتلال قصف "مسجد الأمين محمد" في خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة، كما استهدف القصف المناطق الحدودية في المدينة.





وأطلق الاحتلال قذائف دخانية بشكل كثيف وسط مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران في المخيم. وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ ومواطنون 5 شهداء من تحت أنقاض منزل يعود لعائلة البطش في جباليا.





وأضافت المصادر أن طيران الاحتلال الحربي قصف منزلا بشارع العشرين في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصف منزلا في بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.





وقصف طيران الاحتلال منزلا في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.





وفي وقت سابق، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف منزل لعائلة الصبيحي في شارع جورج شرق مدينة رفح، جنوب القطاع.





ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف إمرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.





وما زال الآلاف من المواطنين في عداد المفقودين، يرجّح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.