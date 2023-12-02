نتنياهو أبلغ بلينكن نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة داخل غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قالت مصادر إسرائيلية، أمس الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إسرائيل ستقيم منطقة عازلة عميقة في أراضي قطاع غزة.





جاء ذلك وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (حكومية) عن مصادر لم تسمها.





كما أشارت المصادر، إلى أن "نتنياهو أبلغ بلينكن، أول أمس الخميس، أن "إسرائيل ستسيطر أمنيا على قطاع غزة ما بعد انتهاء الحرب".





وقالت "أبلغ نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي، أن إسرائيل ستقيم منطقة أمنية عميقة عازلة في أراضي قطاع غزة في اليوم التالي للحرب".





وأضافت المصادر، أن نتنياهو، "قال أيضا إن إسرائيل ستسيطر أمنيا على قطاع غزة ما بعد الحرب".





ولفتت الهيئة، إلى أن نتنياهو، "كان يجيب على تساؤلات بلينكن، عن خطة إسرائيل بشأن اليوم التالي للحرب".





وذكرت أن بلينكن، "اجتمع ثنائيا مع نتنياهو، بالقدس الغربية، أمس (الخميس) قبل ان يجتمع معه بحضور أعضاء المجلس الوزاري الحربي".





وأضافت أن نتنياهو، "أبلغ بلينكن، أن هذا الأمر يحظى بإجماع في المجلس الوزاري الحربي".

وأشارت الهيئة، إلى أن "الولايات المتحدة والدول العربية ترفض أي خطة إسرائيلية من شأنها تقليص الأراضي الفلسطينية في غزة".





ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو الولايات المتحدة على الفور، على هذا التقرير.







