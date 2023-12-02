نتنياهو أبلغ بلينكن نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة داخل غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قالت مصادر إسرائيلية، أمس الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إسرائيل ستقيم منطقة عازلة عميقة في أراضي قطاع غزة.
جاء ذلك وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (حكومية) عن مصادر لم تسمها.
كما أشارت المصادر، إلى أن "نتنياهو أبلغ بلينكن، أول أمس الخميس، أن "إسرائيل ستسيطر أمنيا على قطاع غزة ما بعد انتهاء الحرب".
وقالت "أبلغ نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي، أن إسرائيل ستقيم منطقة أمنية عميقة عازلة في أراضي قطاع غزة في اليوم التالي للحرب".
وأضافت المصادر، أن نتنياهو، "قال أيضا إن إسرائيل ستسيطر أمنيا على قطاع غزة ما بعد الحرب".
ولفتت الهيئة، إلى أن نتنياهو، "كان يجيب على تساؤلات بلينكن، عن خطة إسرائيل بشأن اليوم التالي للحرب".
وذكرت أن بلينكن، "اجتمع ثنائيا مع نتنياهو، بالقدس الغربية، أمس (الخميس) قبل ان يجتمع معه بحضور أعضاء المجلس الوزاري الحربي".
وأضافت أن نتنياهو، "أبلغ بلينكن، أن هذا الأمر يحظى بإجماع في المجلس الوزاري الحربي".
وأشارت الهيئة، إلى أن "الولايات المتحدة والدول العربية ترفض أي خطة إسرائيلية من شأنها تقليص الأراضي الفلسطينية في غزة".
ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو الولايات المتحدة على الفور، على هذا التقرير.
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