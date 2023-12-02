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وول ستريت جورنال: أمريكا أرسلت 100 قنبلة خارقة للتحصينات إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة

12/2/2023 2:12:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) وشنطن/PNN-أفاد تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها ضد حركة حماس في غزة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الجمعة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه تم تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات برأس حربي“بي ال يو-109” مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر.

وقد بدأت عملية تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر إضافية، تشمل 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية، بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل ولا تزال العملية مستمرة.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة التي زودت أهم حلفاءها في المنطقة بأسلحة حتى قبل حرب غز ، لم تفصح من قبل عن عدد الأسلحة المقدمة لإسرائيل أو عدد القنابل الخارقة للتحصينات.

MENAFN02122023000205011050ID1107524583

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