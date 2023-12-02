وول ستريت جورنال: أمريكا أرسلت 100 قنبلة خارقة للتحصينات إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
وشنطن/PNN-أفاد تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها ضد حركة حماس في غزة.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الجمعة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه تم تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات برأس حربي“بي ال يو-109” مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر.
وقد بدأت عملية تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر إضافية، تشمل 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية، بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل ولا تزال العملية مستمرة.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة التي زودت أهم حلفاءها في المنطقة بأسلحة حتى قبل حرب غز ، لم تفصح من قبل عن عدد الأسلحة المقدمة لإسرائيل أو عدد القنابل الخارقة للتحصينات.
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