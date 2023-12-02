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خبير أمريكي: واشنطن تقدم عرضا فريدا لزيلينسكي

12/2/2023 2:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال راي ماكغفرن، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، إن الولايات المتحدة وجدت بالفعل عملا لفلاديمير زيلينسكي في مجال التلفزيون، ليعمل فيه بعد هزيمة أوكرانيا.
وأضاف الخبير، في مقابلة مع قناة Judging Freedom على موقع يوتيوب: "لماذا ذهب مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي؟. إنه يدرك أن زيلينسكي محترف، ولكن في مجال آخر مختلف، ولذلك قدم له عرضا للعمل في البرنامج الكوميدي الأمريكي- Saturday Night Live".

كما نصح ماكغفرن، رئيس وكالة المخابرات المركزية بيرنز بالتفكير في الكلمات التي قالها خلف الأبواب المغلقة حول "هزيمة روسيا التي حدثت بالفعل" و"ضعف الجيش الروسي".
وقال الخبير: "هذه هي نهاية زيلينسكي ويجب أن تكون النهاية لبيل بيرنز وكل من كذب (بشأن النزاع في أوكرانيا )".

روسيا اليوم

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