زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بنغلاديش

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأنه تم تسجيل وقوع هزات أرضية في بنغلاديش.
وأشار المركز في بيانه اليوم السبت، إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.7 درجة.
ووفقا للبيان، كان مركز الزلزال على بعد 45 كيلومترا جنوب مدينة كوميلا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 389 ألف نسمة، أما بؤرته فكانت على عمق 35 كيلومترا.
ولم ترد حتى الآن، أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة هذا الزلزال.
RT
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