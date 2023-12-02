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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بنغلاديش

12/2/2023 2:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأنه تم تسجيل وقوع هزات أرضية في بنغلاديش.


وأشار المركز في بيانه اليوم السبت، إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.7 درجة.
ووفقا للبيان، كان مركز الزلزال على بعد 45 كيلومترا جنوب مدينة كوميلا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 389 ألف نسمة، أما بؤرته فكانت على عمق 35 كيلومترا.


ولم ترد حتى الآن، أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة هذا الزلزال.

RT

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