هنغاريا وهولندا قد تعيقان انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مجلة Economist، بأن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان وزعيم حزب الحرية الهولندي خيرت فيلدرز، قد يعيقان تمويل أوكرانيا وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للمجلة البريطانية، كان من المفترض أن تحصل أوكرانيا في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 14 و15 ديسمبر على مساعدة مادية، وأن تتعزز آفاق انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن بسبب موقف هذين السياسيين، أصبحت هذه القضايا موضع شك.
وذكرت المجلة أن أوربان بقي يعارض على مدى أشهر طويلة إرسال مبالغ ضخمة من الأموال إلى أوكرانيا، في حين كان فيلدرز منتقدا لتوسيع الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن "أزمة سياسية" قد تندلع في قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف ديسمبر أثناء مناقشة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد وإبرام اتفاق لتقديم مساعدة مالية لكييف بمبلغ 50 مليار يورو.
MENAFN02122023000208011052ID1107524578
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.