هنغاريا وهولندا قد تعيقان انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مجلة Economist، بأن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان وزعيم حزب الحرية الهولندي خيرت فيلدرز، قد يعيقان تمويل أوكرانيا وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.ووفقا للمجلة البريطانية، كان من المفترض أن تحصل أوكرانيا في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 14 و15 ديسمبر على مساعدة مادية، وأن تتعزز آفاق انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن بسبب موقف هذين السياسيين، أصبحت هذه القضايا موضع شك.

وذكرت المجلة أن أوربان بقي يعارض على مدى أشهر طويلة إرسال مبالغ ضخمة من الأموال إلى أوكرانيا، في حين كان فيلدرز منتقدا لتوسيع الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن "أزمة سياسية" قد تندلع في قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف ديسمبر أثناء مناقشة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد وإبرام اتفاق لتقديم مساعدة مالية لكييف بمبلغ 50 مليار يورو.