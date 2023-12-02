مواعيد عمل جولات الترخيص المتنقل لشهر كانون الأول

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية (بنوصلك) خلال شهر كانون الأول لعام 2023م في عدد من مناطق المملكة.
وقالت الإدارة إن ساعات الدوام للترخيص المتنقل ستكون من يوم الأحد ولغاية يوم الأربعاء من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً، ويوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية الساعة 1:00 ظهراً.
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