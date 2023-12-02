اليابان تأمل في تهدئة التوتر بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إنه يأمل تهدئة التوتر بغزة في أقرب وقت.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، اليوم السبت، أنه خلال اللقاء الذي استمر 30 دقيقة مع هرتسوغ، أعرب كيشيدا عن أمله تهدئة التوتر بقطاع غزة في أقرب وقت.



وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن زيادة الإمدادات المادية واللوازم، أمر حيوي لتحسين الوضع الإنساني في غزة.



وخلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد كيشيدا أن استمرار الحرب في غزة أمر مؤسف، وأنه من المهم العودة إلى الاتفاق التهدئة في أقرب وقت.

