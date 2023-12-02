أحدثهم هالة صدقي..نجوم أكدوا غيابهم عن رمضان 2024

MENAFN - Al Wakeel News)يغيب عدد من نجوم الفن في مصر والعالم العربي عن الماراثون الرمضاني لعام 2024، إما لرغبة البعض في التركيز على أعمال سينمائية ومسرحية جديدة، أو لعدم توفر السيناريو المناسب، أو لضيق الوقت، أو الابتعاد لتجنب الجمهور الشعور بالملل والنفور، نظراً لكثرة الحضور بصفة مستمرة خلال المواسم السابقة.وأحدث النجوم المنضمين إلى قائمة النجوم الغائبين عن دراما رمضان، النجمة هالة صدقي، التي أعلنت أنها لن تقدم مسلسلات جديدة خلال العام المقبل، نظراً لتفرغها للمشاركة في عرض مسرحي في النسخة الرابعة من موسم الرياض، والانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "كتف قانوني".وقالت صدقي، التي حصدت جائزة أفضل ممثلة من 10 دول عربية عن دورها "الملكة صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض رمضان الماضي، إنها لا تهتم لغيابها سنوات طويلة عن المشاهدين، بقدر اهتمامها بتقديم أعمال فنية تترك علامة.



يسرا

وقررت النجمة المصرية يسرا عدم خوض ماراثون دراما رمضان 2024، بعدما أصبحت أيقونة مسلسلات رمضان على مدار 15 عاماً، قدمت خلالها العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، آخرها مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" والتي شاركت به في رمضان 2023.



محمد رمضان

واعتذر النجم المصري محمد رمضان عن عدم المشاركة في دراما رمضان المقبل، معللاً غيابه بحصوله على استراحة من المسلسلات الرمضانية، تجنباً لشعور الجمهور بالملل من ظهوره لمدة 6 سنوات متتالية في دراما رمضان، مع تأجيل الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" إلى رمضان 2025.



منى زكي

وأكدت النجمة المصرية منى زكي أنها خارج السباق الرمضاني لعام 2024، لافتة إلى أنها لا تحب تقديم أعمال درامية كل عام، مشيرة لانشغالها بالتحضير لعدد من الأعمال السينمائية، أبرزها فيلمها مع زوجها النجم أحمد حلمي بعنوان "لسه حتة"، الذي سيشهد أول تعاون بينهما بعد انفصال فني استمر 20 عاماً، منذ فيلم "سهر الليالي" 2003، بالإضافة لفيلمها مع كريم عبدالعزيز "لعب عيال"، الذي يمثل أول عودة لهما بعد انفصال 15 عاماً، منذ لقائهما في فيلم "ولاد العم" 2009.



حياة الفهد

وتغيب الفنانة الكويتية حياة الفهد، لأول مرة، عن دراما رمضان، منذ 27 عاماً، إذ أعلنت مؤخراً غيابها عن جمهورها في هذا الموسم المزدحم دائماً بالدراما، كاشفة عن مرورها بظروف صحية وخاصة تعيق مشاركتها في مسلسل كان سيجمعها مع مواطنتها سعاد عبدالله، بعد غياب 10 سنوات، منذ مسلسلهما "البيت بيت أبونا"، الذي عرض في رمضان 2013.



عمرو سعد

وأكد النجم المصري عمرو سعد غيابه عن ماراثون دراما رمضان 2024، وتأجيل مشاريعه الدرامية إلى رمضان 2025، بعد 3 سنوات من المشاركة في أعمال شعبية حققت نجاحاً لافتاً، وأرجع سعد السبب لاستعداده لمسلسل ضخم يليق بثقة الجمهور.



أحمد عز

وللعام الثاني على التوالي، يغيب الفنان المصري أحمد عز عن الشاشة الفضية في رمضان، منذ تواجده في مسلسل "الاختيار 3" عام 2022، وذلك لانشغاله بتصوير فيلم "فرقة الموت"، مع آسر ياسين، وسماح أنور، ومنة شلبي، ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، والمقرر طرحه في موسم صيف 2024، بالإضافة إلى فيلم "ولاد رزق 3" الذي يتم تصويره في الرياض.

ليلى علوي

وكذلك تغيب الفنانة المصرية ليلى علوي، للعام الثاني على التوالي، بسبب انشغالها بأعمال سينمائية.



ياسمين عبدالعزيز

كما تغيب الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن دراما رمضان، بعدما قدمت برفقة زوجها أحمد العوضي ثنائية في رمضان، فكانت آخر أعمالهما مسلسل "ضرب نار" الذي عرض في رمضان الماضي، وقبله مسلسل "اللي ملوش كبير" عام 2021.

أحمد فهمي ومنة شلبي

كما يغادر أحمد فهمي ومنة شلبي، موسم دراما رمضان، بعدما قدم لهما مسلسلي "سره الباتع" و"تغيير جو" على التوالي، في رمضان الماضي، كما يغيب هاني سلامة عن دراما رمضان منذ مشاركته في رمضان 2022، بمسلسل "ملف سري"، وخروج مسلسله "11 سبتمبر" من السباق الرمضاني 2023، المستوحى من أحداث حقيقية حول 11 سبتمبر، لضخامة ميزانيته.



ولا تزال القائمة مرشحة لاستضافة المزيد من الأسماء المحتمل تقديم اعتذارها عن عدم المشاركة في دراما رمضان المقبل.

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