-->

Saturday, 02 December 2023 06:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كوريا الشمالية تهدد بتحييد الأقمار الصناعية الأمريكية

12/2/2023 2:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وكالة رويترز، بأن كوريا الشمالية حذرت من أن التدخل الأمريكي في عمل أقمارها الصناعية سيجبرها على الرد وتحييد الأقمار الصناعية الأمريكية.
وقالت الوكالة: "أعلنت كوريا الشمالية، أن التدخل في عمل أقمارها الصناعية سيعتبر بمثابة إعلان حرب. وتهدد كوريا الشمالية بأنها سترد على أي تدخل أمريكي في نشاطاتها الفضائية، بالقضاء على أقمار الاستطلاع الأمريكية".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تلقى من إدارة هندسة الطيران الحكومية عدة صور أقمار صناعية جديدة لقواعد عسكرية أمريكية في كاليفورنيا واليابان.

MENAFN02122023000208011052ID1107524572

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث