كوريا الشمالية تهدد بتحييد الأقمار الصناعية الأمريكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وكالة رويترز، بأن كوريا الشمالية حذرت من أن التدخل الأمريكي في عمل أقمارها الصناعية سيجبرها على الرد وتحييد الأقمار الصناعية الأمريكية.
وقالت الوكالة: "أعلنت كوريا الشمالية، أن التدخل في عمل أقمارها الصناعية سيعتبر بمثابة إعلان حرب. وتهدد كوريا الشمالية بأنها سترد على أي تدخل أمريكي في نشاطاتها الفضائية، بالقضاء على أقمار الاستطلاع الأمريكية".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تلقى من إدارة هندسة الطيران الحكومية عدة صور أقمار صناعية جديدة لقواعد عسكرية أمريكية في كاليفورنيا واليابان.
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