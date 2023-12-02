مجلس الأمن الدولي يرفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال

MENAFN - Al Wakeel News)رفع مجلس الأمن الدولي، الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال، بعد فرضه أكثر من 30 عاما.



وصوت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع لصالح قرار رفع الحظر، الذي أعدته بريطانيا.

ورغم أن القرار نص على السماح بتوريد الأسلحة إلى الحكومة الصومال لكنه أبدى قلقا بشأن "عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في البلاد".



ودعا في هذا السياق إلى "بناء وتجديد واستخدام مستودعات تخزين الذخيرة الآمنة في كل الصومال"، فيما حث "الدول الأخرى على مساعدة مقديشو".



يذكر أن الأمم المتحدة فرضت في عام 1992 حظرا على أي توريدات للأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال على خلفية نشوب حرب أهلية في البلاد.



ويأتي هذا القرار غداة مطالب متكررة للحكومة الصومالية التي تخوض وقواتها الأمنية معارك منذ أكثر من عقد من الزمن ضد عناصر حركة /الشباب/ المرتبطة بتنظيم /القاعدة/، التي تبنت عدة هجمات أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن.