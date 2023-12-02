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الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية

12/2/2023 2:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سامر الصيفي بالثلاثينات من عمره، بعد أن اقتحمت البلدة وداهمت منزله، وفتشته.




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