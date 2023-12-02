الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية
التاريخ
12/2/2023 2:12:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سامر الصيفي بالثلاثينات من عمره، بعد أن اقتحمت البلدة وداهمت منزله، وفتشته.
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