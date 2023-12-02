مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا بإنهاء بعثة الأمم المتحدة في السودان

MENAFN - Al Wakeel News)اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان اعتبارا من يوم غد الأحد.



ويدعو القرار، الذي صادق عليه 14 عضوا من أصل 15 بالمجلس، البعثة الأممية إلى البدء الفوري بوقف عملياتها، ونقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، بهدف إنهاء تلك العملية بحلول التاسع والعشرين من فبراير العام القادم.



وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة قد أكد، في السابق، استلام الأمم المتحدة خطابا من الحكومة السودانية بإعلان قرار الحكومة إنهاء بعثتها المتكاملة لتقديم المساعدة في الفترة الانتقالية على الفور، لافتا إلى أن الحكومة السودانية أعلنت أيضا التزامها بالانخراط بشكل بناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن صيغة جديدة متفق عليها.



يشار إلى أن بعثة /يونيتامس/، وهي بعثة أممية خاصة، تأسست في يونيو 2020 وفقا لقرار مجلس الأمن رقم /2524/.

