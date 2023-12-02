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محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب إسقاط قضية اقتحام الكابيتول

12/2/2023 2:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض قاض في مقاطعة كولومبيا طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إسقاط الدعوى الجنائية بشأن دوره في اقتحام الكونغرس عام 2021، بحسب وثائق المحكمة الصادرة أمس الجمعة.


وبحسب الوثائق المنشورة على قاعدة البيانات الإلكترونية للمحكمة، فإن "الرئيس السابق ترامب، المتهم بأربع تهم، قدم طلبات لإسقاط التهم الموجهة إليه على أساس الحصانة الرئاسية والحقوق الدستورية. ورفضت المحكمة كلا الطلبين".


وأصر الدفاع عن الرئيس السابق على أن ترامب لا يمكنه المثول أمام المحكمة بدعوى مدنية لأنه كان يتمتع بالحصانة الرئاسية وقت خطابه أمام أنصاره. ومع ذلك، وجدت المحكمة أنه في هذه الواقعة، تصرف السياسي الذي دعا أنصاره للحضور إلى مبنى الكابيتول بصفته الشخصية.


يذكر أن مجموعة من أنصار الرئيس السابق اقتحمت مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وأسفر اقتحام الكابيتول عن مقتل 5 أشخاص. وفي إطار التحقيقات في أحداث اقتحام الكابيتول تم اعتقال أكثر من 640 شخصا.


ويمثل ترامب المرشح الذي يتصدر السباق الرئاسي الجمهوري للعام 2024، للمحاكمة في عدة قضايا أخرى منها "التآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية للعام 2020"، واتهامات بتضخيم ثروته بشكل احتيالي لتعزيز إمبراطوريته العقارية.

RT

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