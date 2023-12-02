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مخابراتي أوكراني يحذر من القرم

12/2/2023 2:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال أوليغ ستاريكوف، وهو ضابط مخابرات أوكراني متقاعد برتبة عقيد، إن الجيش الأوكراني في حال استيلائه على القرم، سيصدم بمقاومة على شكل مليون من الأنصار.
وقال الخبير، في مقابلة مع قناة على يوتيوب: "في حال الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، سيكون الأمر أكثر صعوبة. إذا حدث ذلك على سبيل المثال، فسنواجه مليون شخص معاد لنا. أقول على الفور وبصراحة، مليون من المعادين. وهذا سيؤدي إلى حرب عصابات".

وبهذا الشكل علق الضابط الأوكراني السابق، على مزاعم فلاديمير زيلينسكي في تصريح سابق، بأن الاستيلاء على شبه جزيرة القرم قد يكون أسهل مما هو عليه الحال في دونباس.
ويرى زيلينسكي، أن هذه مهمة ستكون صعبة للغاية إذا لم يرغب السكان في عودة سلطة كييف إلى مناطقهم.
في أوائل نوفمبر الماضي، أعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

روسيا اليوم

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