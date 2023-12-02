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بوليتيكو: إسرائيل لم تطلع أميركا على التحذيرات من هجوم حماس في 7 أكتوبر

12/2/2023 1:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية عن مسؤولين أميركيين، أن إسرائيل لم تشارك المعلومات التي كانت بحوزتها حول احتمال قيام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهجوم كبير في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.


وأشار المسؤولون إلى أن عدم مشاركة إسرائيل معلومات كهذه يمثل مشكلة كبيرة.


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