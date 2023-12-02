بوليتيكو: إسرائيل لم تطلع أميركا على التحذيرات من هجوم حماس في 7 أكتوبر

بوليتيكو: إسرائيل لم تطلع أميركا على التحذيرات من هجوم حماس في 7 أكتوبر
التاريخ
12/2/2023 1:10:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية عن مسؤولين أميركيين، أن إسرائيل لم تشارك المعلومات التي كانت بحوزتها حول احتمال قيام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهجوم كبير في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وأشار المسؤولون إلى أن عدم مشاركة إسرائيل معلومات كهذه يمثل مشكلة كبيرة.
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