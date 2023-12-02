قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة
التاريخ
12/2/2023 1:10:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة البيرة.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن جيش الاحتلال تمركز في محيط بلدية البيرة، وداهم عدة بنايات سكنية في أحياء المدينة.
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