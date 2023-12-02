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إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين

12/2/2023 1:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب شاب بالرصاص الحي، الليلة الماضية ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.


وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من منطقة ضاحية صباح الخير، وأطلقت النار على مركبة ما أدى لإصابة مواطن فلسطيني بالرصاص الحي كان داخلها.


وأضافت أن قوات الاحتلال عرقلة مركبات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر، واحتجزت مركبة اسعاف.

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