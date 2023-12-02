إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصيب شاب بالرصاص الحي، الليلة الماضية ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من منطقة ضاحية صباح الخير، وأطلقت النار على مركبة ما أدى لإصابة مواطن فلسطيني بالرصاص الحي كان داخلها.
وأضافت أن قوات الاحتلال عرقلة مركبات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر، واحتجزت مركبة اسعاف.
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