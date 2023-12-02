الاحتلال يغلق منزلي الشهيدين مراد وإبراهيم نمر منفذي عملية القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية ، منزلي الشهيدين الشقيقين مراد وإبراهيم نمر في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر لـ "وفا " في البلدة بأن قوات الاحتلال داهمت المنزلين، وقامت بلحام الأبواب والشبابيك لمنع الدخول اليهما لحين تنفيذ قرار هدمهما، كما حدث مع منزل الشهيد خيري علقم في حي راس العمود ببلده سلوان المجاورة.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وشرعت في محاصرة المنزلين، وإعاقة الدخول والخروج من البلدة.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أوعز لقوات الاحتلال بدء إجراءات هدم منزلي الشهيدين نمر.
واستُشهد الشقيقان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار صوب مستعمرين في محطة انتظار حافلات.
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