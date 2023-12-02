المكتب الإعلامي بغزة: زوارق الاحتلال تكثف قصفها لساحل خان يونس

المكتب الإعلامي بغزة: زوارق الاحتلال تكثف قصفها لساحل خان يونس
التاريخ
12/2/2023 1:10:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الزوارق الإسرائيلية تكثف قصفها لساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأضاف المكتب أن مدفعية الاحتلال تقصف أيضا بشكل عنيف بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.
MENAFN02122023000208011052ID1107524502
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.