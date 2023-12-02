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المكتب الإعلامي بغزة: زوارق الاحتلال تكثف قصفها لساحل خان يونس

12/2/2023 1:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الزوارق الإسرائيلية تكثف قصفها لساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وأضاف المكتب أن مدفعية الاحتلال تقصف أيضا بشكل عنيف بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.


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