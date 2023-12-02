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إسرائيل تريد العودة للهدنة ليوم واحد بتوقيت محدد

12/2/2023 1:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها تريد العودة إلى التهدئة في قطاع غزة ليوم واحد، في حين قال البيت الأبيض إن لديه توقعات بإمكانية إعلان هدنة جديدة في القطاع.
وتريد إسرائيل هدنة ليوم واحد مقابل إطلاق سراح المزيد من النساء والأطفال المحتجزين في غزة، وفقا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
لكن المصادر أخبرت هيئة البث بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق خلال يومين أو 4 أيام.




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