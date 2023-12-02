إسرائيل تريد العودة للهدنة ليوم واحد بتوقيت محدد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها تريد العودة إلى التهدئة في قطاع غزة ليوم واحد، في حين قال البيت الأبيض إن لديه توقعات بإمكانية إعلان هدنة جديدة في القطاع.
وتريد إسرائيل هدنة ليوم واحد مقابل إطلاق سراح المزيد من النساء والأطفال المحتجزين في غزة، وفقا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
لكن المصادر أخبرت هيئة البث بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق خلال يومين أو 4 أيام.
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