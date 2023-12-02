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صفارات الإنذار تدوي جنوب غلاف غزة

12/2/2023 1:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في منطقتي صوفا وحوليت جنوب غلاف قطاع غزة.


كما دوت صفارات الإنذار في نير يتسحاق جنوب الغلاف.


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