صفارات الإنذار تدوي جنوب غلاف غزة

صفارات الإنذار تدوي جنوب غلاف غزة
التاريخ
12/2/2023 1:10:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في منطقتي صوفا وحوليت جنوب غلاف قطاع غزة.
كما دوت صفارات الإنذار في نير يتسحاق جنوب الغلاف.
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