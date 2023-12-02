الإعلام الحكومي بغزة: معبر رفح يعمل السبت بشكل طبيعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن معبر رفح الحدودي يعمل اليوم السبت "بشكل طبيعي"، نافيا "الشائعات" التي تتحدث عن إغلاق المعبر.
جاء ذلك في بيان مقتضب بعد ساعات من صدور بيان عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت فيه إن إسرائيل أبلغتها بمنعها دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، بدءا من الجمعة وحتى إشعار آخر.
وأفاد المكتب بأن "معبر رفح الحدودي يعمل السبت بشكل طبيعي وننفي الشائعات التي تتحدث عن إغلاق المعبر".
MENAFN02122023000208011052ID1107524356
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.