الإعلام الحكومي بغزة: معبر رفح يعمل السبت بشكل طبيعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن معبر رفح الحدودي يعمل اليوم السبت "بشكل طبيعي"، نافيا "الشائعات" التي تتحدث عن إغلاق المعبر.



جاء ذلك في بيان مقتضب بعد ساعات من صدور بيان عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت فيه إن إسرائيل أبلغتها بمنعها دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، بدءا من الجمعة وحتى إشعار آخر.



وأفاد المكتب بأن "معبر رفح الحدودي يعمل السبت بشكل طبيعي وننفي الشائعات التي تتحدث عن إغلاق المعبر".

