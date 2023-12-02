شاهد - بـ الزواري الانتحارية.. كتائب القسام تقصف تحشدات

شاهد - بـ الزواري الانتحارية.. كتائب القسام تقصف تحشدات
التاريخ
12/2/2023 12:13:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب عز الدين القسام مشاهد عن استهداف تحشدات لآليات العدو شمال المنطقة الوسطى ب 3 طائرات مسيرة من طراز "الزواري الانتحارية".
وكانت المقاومة الفلسطينية أعلنت أنها تخوض اشتباكات في محاور عدة، ووجّهت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها تل أبيب وأسدود وغلاف غزة.
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