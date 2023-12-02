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شاهد - بـ الزواري الانتحارية.. كتائب القسام تقصف تحشدات

12/2/2023 12:13:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب عز الدين القسام مشاهد عن استهداف تحشدات لآليات العدو شمال المنطقة الوسطى ب 3 طائرات مسيرة من طراز "الزواري الانتحارية".


وكانت المقاومة الفلسطينية أعلنت أنها تخوض اشتباكات في محاور عدة، ووجّهت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها تل أبيب وأسدود وغلاف غزة.


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