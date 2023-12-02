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فيديو - الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين باقتحامات في الضفة والقدس

12/2/2023 12:13:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة من الضفة الغربية لاعتقال عدد من تصفهم بالمطلوبين لديها.


وأفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال ضواحي مدن جنين وقلقيلية والخليل، وقرى بيتا جنوب نابلس، وبديا غرب سلفيت، والمزرعة الغربية شمال غرب رام الله، حيث داهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها واعتقال عدد من الشبان.


كما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة بعدد كبير من الآليات.


ونشرت حسابات فلسطينية مشاهد لعدد كبير من سيارات شرطة الاحتلال وهي تقتحم البلدة.


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