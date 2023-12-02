وزير الدفاع الأميركي: سنواصل العمل مع الوسطاء لاستئناف الهدنة بغزة

وزير الدفاع الأميركي: سنواصل العمل مع الوسطاء لاستئناف الهدنة بغزة
التاريخ
12/2/2023 12:13:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن بلاده ستواصل العمل مع قطر ومصر من أجل استئناف العمل بالهدنة الإنسانية وإدخال المساعدات لقطاع غزة.
وأضاف أوستن خلال مؤتمر صحفي أن حماس أخفقت في تقديم قائمة جديدة للرهائن تؤكد عبرها الإفراج عن 10 رهائن يوميا.
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