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وزير الدفاع الأميركي: سنواصل العمل مع الوسطاء لاستئناف الهدنة بغزة

12/2/2023 12:13:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن بلاده ستواصل العمل مع قطر ومصر من أجل استئناف العمل بالهدنة الإنسانية وإدخال المساعدات لقطاع غزة.


وأضاف أوستن خلال مؤتمر صحفي أن حماس أخفقت في تقديم قائمة جديدة للرهائن تؤكد عبرها الإفراج عن 10 رهائن يوميا.


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