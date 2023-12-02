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فيديو - شهداء بغارات إسرائيلية مكثفة على غزة

12/2/2023 12:13:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية كثيفة على كل من دير البلح وسط قطاع غزة وخانيونس جنوبه.


فقد استمر القصف الإسرائيلي الليلي بشكل كثيف على قطاع غزة حيث استهدف مواقع جنوبي وشمالي قطاع غزة، وأحدث القصف أحزمة نارية.


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