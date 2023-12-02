فيديو - شهداء بغارات إسرائيلية مكثفة على غزة

فيديو - شهداء بغارات إسرائيلية مكثفة على غزة
التاريخ
12/2/2023 12:13:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية كثيفة على كل من دير البلح وسط قطاع غزة وخانيونس جنوبه.
فقد استمر القصف الإسرائيلي الليلي بشكل كثيف على قطاع غزة حيث استهدف مواقع جنوبي وشمالي قطاع غزة، وأحدث القصف أحزمة نارية.
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