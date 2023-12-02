-->

Saturday, 02 December 2023 06:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فايزر تتوقف عن تطوير دواء لإنقاص الوزن

12/2/2023 12:13:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توقفت شركة فايزر الأمريكية للصناعات الدوائية عن تطوير دواء تجريبي لإنقاص الوزن يتم تناوله مرتين يوميا، بعد ظهور أعراض جانبية على نصف الأشخاص الذين تناولوه خلال مرحلة التجارب، مثل الدوار والقيء.
وذكرت الشركة في بيان، يوم امس الجمعة، أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أنها سوف تستمر في تطوير نسخة أخرى من الدواء يتم تناولها مرة واحدة يومياً تحمل اسم "دانوغليبرون"، على أمل تحسين الأعراض الجانبية المصاحبة له.


وأوضحت فايزر أن من المتوقع أن تصدر نتائج الدراسات الخاصة بالدواء الجديد خلال النصف الأول من العام المقبل، وأعربت عن أملها أن تفضي هذه النتائج عن "مسار للأمام".


ويمثل قرار التوقف عن تطوير الدواء ضربة أخرى لجهود فايزر لتطوير أدوية جديدة من أجل الدخول في سوق أدوية إنقاص الوزن المربح، في ظل تراجع الطلب على لقاحها الخاص بفيروس كورونا.


ورغم أن معظم الأعراض الجانبية التي صاحبت مراحل تجربة الدواء كانت محدودة، فإن 73% من المرضى ظهرت عليهم أعراض دوار، و47% ظهرت عليهم أعراض قيء، و25% أعراض إسهال.

24


MENAFN02122023000208011052ID1107524350

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث