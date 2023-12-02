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مفوضية حقوق الإنسان: زيادة عدد المحتجزين الفلسطينيين لدى الاحتلال

12/2/2023 12:13:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الزيادة الكبيرة في عدد الفلسطينيين الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.


وبحسب تقرير صدر عن المفوضية، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول الماضي حوالي 3000، من بينهم حوالي 160 في الأيام الستة الماضية، وغالبية الحالات دون دليل مباشر على ارتكاب جريمة.


واستشهد ستة رجال فلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال هذه الفترة، وهو أعلى مستوى منذ عقود، فيما تصاعدت الاعتقالات، والأنباء عن سوء المعاملة، وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة، ما يثير مخاوف جدية بشأن التزام إسرائيل بالقانون الدولي، وفقا للتقرير.

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