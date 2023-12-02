زيادة الأحماض الأمينية في الطعام ترفع خطر السكري

MENAFN - Al Wakeel News)دعت دراسة جديدة إلى إدراج الأسماك والمكسرات والبقوليات في النظام الغذائي أكثر من اللحوم، وخاصة الحمراء، وتناول الألبان باعتدال، وتجنب مكملات الأحماض الأمينية لأن الاستهلاك العالي لها يرتبط بارتفاع معدل الإصابة بالسكري.



ووفق "مديكال نيوز توداي"، حلل فريق البحث من جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية، بيانات المدخول الغذائي لدراسة وبائية مستقبلية في إيران.



ونظر فريق البحث في المعلومات الواردة من أشخاص أعمارهم بين 35 و65 عاماً في مراحل مختلفة، وسلطوا الضوء على الذين أصيبوا بمرض السكري من النوع 2 بعد فترة متابعة مدتها 6 سنوات.



وجمع الباحثون المعلومات من استبيان عن تواتر الطعام، وتحليل تواتر الأطعمة وأحجامها شملت 125 نوعاً مختلفاً من الأطعمة. كما أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل أخرى مثل العمر والجنس وعادات التدخين والنشاط البدني.



وأظهرت النتائج وجود علاقة بين خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وارتفاع استهلاك الأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة، والكبريتيك، والقلوية، والأساسية.

وتشمل الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة الحليب، واللحوم الحمراء، والدواجن.



وأوصت الدراسة بتناول كميات كافية من الأطعمة الغنية بالبروتين للحصول على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، من مصادر كالأسماك والبقول، وتناول الحليب باعتدال، مع قليل من اللحوم الحمراء.

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