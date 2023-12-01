الإسعاف الجوي ينقل مصاب حادث من الشقيق إلى مستشفى فهد المركزي - جريدة الوطن السعودية

الإسعاف الجوي ينقل مصاب حادث من الشقيق إلى مستشفى فهد المركزي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
12/1/2023 11:15:31 PM
(MENAFN
- Al Watan) وقع حادث انقلاب مركبة، أمس، على طريق الشقيق - الدرب، ونتج عنه إصابة قائدها، وعند مباشرة الفرق المستلمة من مركز الهلال الأحمر بالشقيق للموقع تبين وجود إصابة بليغة، ما استدعى تدخل الإسعاف الجوي ونقل الحالة على الفور إلى مستشفى الملك فهد المركزي. وتأتي هذه ضمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها أفراد إدارة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان وأعمالهم الإنسانية المتواصلة في إنقاذ حياة المواطنين والمقيمين.
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