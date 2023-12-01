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الإسعاف الجوي ينقل مصاب حادث من الشقيق إلى مستشفى فهد المركزي - جريدة الوطن السعودية

12/1/2023 11:15:31 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع حادث انقلاب مركبة، أمس، على طريق الشقيق - الدرب، ونتج عنه إصابة قائدها، وعند مباشرة الفرق المستلمة من مركز الهلال الأحمر بالشقيق للموقع تبين وجود إصابة بليغة، ما استدعى تدخل الإسعاف الجوي ونقل الحالة على الفور إلى مستشفى الملك فهد المركزي. وتأتي هذه ضمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها أفراد إدارة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان وأعمالهم الإنسانية المتواصلة في إنقاذ حياة المواطنين والمقيمين.

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