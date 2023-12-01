نستله تتعاون مع الصحة لعلاج 1000 طفل من مصابى غزة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت وزارة الصحة مبادرة لدعم علاج مصابى“غزة”، بالتعاون مع مؤسسة“تروس مصر للتنمية” وشركة“نستله مصر”، وذلك فى إطار التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، للوصول لأفضل مستوى من الخدمات العلاجية لمصابى قطاع غزة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن المبادرة تأتى انطلاقا من إيمان الوزارة بدور القطاعين الأهلى والخاص فى النهوض بالمجتمع والمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
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وأضاف“عبد الغفار”، أن المبادرة تستهدف علاج 1000 طفل فى إطار علمى للمساعدة فى دعم علاج المصابين من أهالى غزة وخاصة الأطفال، سواء فى تحديد الاحتياجات الطبية، أو البروتوكولات العلاجية، والجراحات.
وقال إن المبادرة تأتى فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ومؤسسة“تروس مصر للتنمية” كإطار للتعاون المستمر فى مشروعات صحية لخدمة مصابى غزة، وخاصة من الأطفال، بالاشتراك مع“نستله مصر”.
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