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نستله تتعاون مع الصحة لعلاج 1000 طفل من مصابى غزة

12/1/2023 11:01:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أطلقت وزارة الصحة مبادرة لدعم علاج مصابى“غزة”، بالتعاون مع مؤسسة“تروس مصر للتنمية” وشركة“نستله مصر”، وذلك فى إطار التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، للوصول لأفضل مستوى من الخدمات العلاجية لمصابى قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن المبادرة تأتى انطلاقا من إيمان الوزارة بدور القطاعين الأهلى والخاص فى النهوض بالمجتمع والمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

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وأضاف“عبد الغفار”، أن المبادرة تستهدف علاج 1000 طفل فى إطار علمى للمساعدة فى دعم علاج المصابين من أهالى غزة وخاصة الأطفال، سواء فى تحديد الاحتياجات الطبية، أو البروتوكولات العلاجية، والجراحات.

وقال إن المبادرة تأتى فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ومؤسسة“تروس مصر للتنمية” كإطار للتعاون المستمر فى مشروعات صحية لخدمة مصابى غزة، وخاصة من الأطفال، بالاشتراك مع“نستله مصر”.

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