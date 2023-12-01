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160 مليون جنيه محفظة ((قناة السويس للتأمين)) بـ((البحرى وحدات)) فى 3 أشهر

12/1/2023 11:01:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حققت شركة قناة السويس للتأمين نحو 37% نمواً بمحفظة أقساط فرع التأمين البحرى وحدات ((أجسام سفن)) خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.

وقال أيمن ناصف، رئيس قطاع أجسام السفن، مدير منطقة القناة والبحر الأحمر بشركة قناة السويس للتأمين، إنَّ الشركة حققت نحو 160 مليون جنيه بمحفظة أقساط الفرع خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 100 مليون خلال الربع المماثل من العام المالى الماضى 2022 – 2023.

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أضاف ((ناصف)) لـ((البورصة))، أن الزيادة المحققة جاءت نتيجة تجديد الشركة عملياتها التأمينية خلال العام الحالى، وفى المقدمة منها أسطولا ((هيئة قناة السويس)) و((المقاولون العرب))، فضلاً عن التأمين على عدد من الوحدات الملاحية الجديدة.

وتتضمن التغطيات حماية الوحدات المؤمن عليها ضد جميع الأخطار البحرية من تصادم وغرق وشحوط وجنوح وحريق وغير ذلك، أثناء العمل فى المجرى الملاحى وأثناء الرفع والإنزال وأثناء أعمال الصيانة الدورية، ووفقاً لشروط التأمين البحرى الصادرة عن مكتب التأمين بلندن، وفقاً لـ((ناصف)).

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لف إلى ترتيب اتفاقيات إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية لدى 16 شركة إعادة تأمين كبرى موزعة على عدد من الأسواق العالمية فى آسيا وأوروبا واليابان.

ويضم هيكل مساهمى قناة السويس للتأمين كلاً من شركة الوادى الأخضر للاستثمار بنسبة 52%، مقابل 45% لصالح صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، فيما تتوزع النسبة الباقية البالغة 3% على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق العاملين بشركة المقاولون العرب.

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