160 مليون جنيه محفظة ((قناة السويس للتأمين)) بـ((البحرى وحدات)) فى 3 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت شركة قناة السويس للتأمين نحو 37% نمواً بمحفظة أقساط فرع التأمين البحرى وحدات ((أجسام سفن)) خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.
وقال أيمن ناصف، رئيس قطاع أجسام السفن، مدير منطقة القناة والبحر الأحمر بشركة قناة السويس للتأمين، إنَّ الشركة حققت نحو 160 مليون جنيه بمحفظة أقساط الفرع خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 100 مليون خلال الربع المماثل من العام المالى الماضى 2022 – 2023.
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أضاف ((ناصف)) لـ((البورصة))، أن الزيادة المحققة جاءت نتيجة تجديد الشركة عملياتها التأمينية خلال العام الحالى، وفى المقدمة منها أسطولا ((هيئة قناة السويس)) و((المقاولون العرب))، فضلاً عن التأمين على عدد من الوحدات الملاحية الجديدة.
وتتضمن التغطيات حماية الوحدات المؤمن عليها ضد جميع الأخطار البحرية من تصادم وغرق وشحوط وجنوح وحريق وغير ذلك، أثناء العمل فى المجرى الملاحى وأثناء الرفع والإنزال وأثناء أعمال الصيانة الدورية، ووفقاً لشروط التأمين البحرى الصادرة عن مكتب التأمين بلندن، وفقاً لـ((ناصف)). اقرأ أيضا: 27 مليون جنيه حصيلة أقساط“البحرى بضائع” بـ”قناة السويس للتأمين” نهاية يناير
لف إلى ترتيب اتفاقيات إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية لدى 16 شركة إعادة تأمين كبرى موزعة على عدد من الأسواق العالمية فى آسيا وأوروبا واليابان.
ويضم هيكل مساهمى قناة السويس للتأمين كلاً من شركة الوادى الأخضر للاستثمار بنسبة 52%، مقابل 45% لصالح صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، فيما تتوزع النسبة الباقية البالغة 3% على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق العاملين بشركة المقاولون العرب.
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