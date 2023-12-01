وزير الصحة: 1699 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إعداد خطة قومية للتأمين الطبى لفعاليات الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها داخل مصر، على مدار 3 أيام فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، وبدء عمل غرفة التحكم بوزارة الصحة فى العاصمة الإدارية لمتابعة إجراءات التأمين الطبى.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم رفع درجة الاستعداد والجاهزية، خلال فعاليات الانتخابات الرئاسية، التى تشهد كثافات وتجمعات للمواطنين على الطرق، وأمام وداخل اللجان الانتخابية، فى الأماكن التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات، مما يتطلب التخطيط والاستعداد لأى طارئ.
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وأضاف أن الخطة تتضمن الدفع بـ1699 سيارة إسعاف مجهزة فى محيط مقرات اللجان الانتخابية والأماكن التى تشهد تجمعات للمواطنين، بكافة المحافظات، إلى جانب 11 لانش إسعاف نهرية.
وأشار ((عبدالغفار)) إلى أن مرحلة الإعداد لتطبيق الخطة القومية لتأمين الانتخابات الرئاسية، تضمنت حصر إمكانيات مستشفيات الإحالة الأولية والتخصصية، وربطها بغرفة الأزمات المركزية فى ديوان وزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحيث يتم تحويل أى حالات مرضية بواسطة الإسعاف لأقرب نقطة طبية وفقا لنوع ودرجة الإصابة، بما يضمن سرعة الاستجابة فى إنقاذ حالات الطوارئ.
وتابع ((عبدالغفار)) أن الخطة تتضمن التأكيد على المديريات والجهات بزيادة الأطقم الطبية فى الأقسام الحرجة والأطقم المعاونة، وتفعيل خدمات الطوارىء، للعمل على مدار الـ24 ساعة مع تخصيص أرقام هواتف لسرعة التواصل بين غرفة طوارىء المديرية، وجميع المستشفيات والوحدات، وأرقام خدمات طوارئ الوزارة.
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