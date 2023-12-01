وزير الصحة: 1699 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين الانتخابات الرئاسية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إعداد خطة قومية للتأمين الطبى لفعاليات الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها داخل مصر، على مدار 3 أيام فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، وبدء عمل غرفة التحكم بوزارة الصحة فى العاصمة الإدارية لمتابعة إجراءات التأمين الطبى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم رفع درجة الاستعداد والجاهزية، خلال فعاليات الانتخابات الرئاسية، التى تشهد كثافات وتجمعات للمواطنين على الطرق، وأمام وداخل اللجان الانتخابية، فى الأماكن التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات، مما يتطلب التخطيط والاستعداد لأى طارئ.

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وأضاف أن الخطة تتضمن الدفع بـ1699 سيارة إسعاف مجهزة فى محيط مقرات اللجان الانتخابية والأماكن التى تشهد تجمعات للمواطنين، بكافة المحافظات، إلى جانب 11 لانش إسعاف نهرية.

وأشار ((عبدالغفار)) إلى أن مرحلة الإعداد لتطبيق الخطة القومية لتأمين الانتخابات الرئاسية، تضمنت حصر إمكانيات مستشفيات الإحالة الأولية والتخصصية، وربطها بغرفة الأزمات المركزية فى ديوان وزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحيث يتم تحويل أى حالات مرضية بواسطة الإسعاف لأقرب نقطة طبية وفقا لنوع ودرجة الإصابة، بما يضمن سرعة الاستجابة فى إنقاذ حالات الطوارئ.

وتابع ((عبدالغفار)) أن الخطة تتضمن التأكيد على المديريات والجهات بزيادة الأطقم الطبية فى الأقسام الحرجة والأطقم المعاونة، وتفعيل خدمات الطوارىء، للعمل على مدار الـ24 ساعة مع تخصيص أرقام هواتف لسرعة التواصل بين غرفة طوارىء المديرية، وجميع المستشفيات والوحدات، وأرقام خدمات طوارئ الوزارة.