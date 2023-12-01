صندوق استثمار يخفض حصته في رأسمال ماكرو إلى 1.91%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خفض صندوق CORONATION AFRICA FRONTIERS FUND UNIVERSA، حصته في شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية“ماكرو كابيتال” من 5.53% إلى 1.91%.
وباع الصندوق 20.9 مليون سهم من ماكرو كابيتال بقيمة إجمالية 54.88 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 2.62 جنيه.
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وارتفعت صافي المبيعات لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 13%، لتصل إلى 589.5 مليون جنيه، مقابل 520.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وتراجعت صافي الأرباح المجمعة للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 25%، لتصل إلى 98.1 مليون جنيه، مقابل 129.4 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.
وصعدت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة لتصل إلى 163.2 مليون جنيه، مقابل 118.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
وارتفع مجمل الربح لـ”ماكرو جروب” خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي لتصل إلى 426.3 مليون جنيه، مقابل 401.8 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وانخفض نصيب السهم من صافي أرباح الفترة لتصل إلى 0.17 جنيه، مقابل 0.23 جنيه للسهم الواحد في الفترة المقارنة.
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