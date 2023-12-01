صندوق استثمار يخفض حصته في رأسمال ماكرو إلى 1.91%

MENAFN - Al-Borsa News) خفض صندوق CORONATION AFRICA FRONTIERS FUND UNIVERSA، حصته في شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية“ماكرو كابيتال” من 5.53% إلى 1.91%.

وباع الصندوق 20.9 مليون سهم من ماكرو كابيتال بقيمة إجمالية 54.88 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 2.62 جنيه.

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وارتفعت صافي المبيعات لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 13%، لتصل إلى 589.5 مليون جنيه، مقابل 520.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت صافي الأرباح المجمعة للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 25%، لتصل إلى 98.1 مليون جنيه، مقابل 129.4 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.

وصعدت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة لتصل إلى 163.2 مليون جنيه، مقابل 118.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وارتفع مجمل الربح لـ”ماكرو جروب” خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي لتصل إلى 426.3 مليون جنيه، مقابل 401.8 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وانخفض نصيب السهم من صافي أرباح الفترة لتصل إلى 0.17 جنيه، مقابل 0.23 جنيه للسهم الواحد في الفترة المقارنة.