بلوم إنفست بنك يرفع حصته في رأسمال راميدا إلى 5.14%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفع بنك“Blominvest Bank Sal” حصته في رأس مال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا” من 4.9% إلى 5.14%.
واشترى Blominvest Bank Sal نحو 3 ملايين سهم من راميدا بقيمة إجمالية للصفقة 5.01 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 1.67 جنيه.
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وتراجعت أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 196.97 مليون جنيه، مقارنة بربح 195 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 1.38 مليار جنيه، مقابل 1.09 مليار جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد تخفيض رأس المال المصدر و المدفوع لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية“راميدا”، من 380 مليون جنيه إلى 375 مليون جنيه، بتخفيض قدره 5 مليون جنيه.
وسيتم التخفيض عبر إعدام رصيد أسهم الخزينة البالغ عددها 20 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 0.25 جنيه للسهم ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 375 مليون جنيه.
وأضافت أنه سيتم إدراج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر المقبل كما يلي: 1.5 مليار سهم.
وكانت تقدمت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 380 مليون جنيه إلى 375 مليون جنيه.
ويقدر التخفيض بقيمة 5 ملايين جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة البالغ عددها 20 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 0.25 جنيه للسهم.
وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية“راميدا”، من 252،1 مليون جنيه إلى 380 مليون جنيه.
وتقدر الزيادة بقيمة 127.9 مليون جنيه بإصدار عدد 511،5 مليون سهم بقيمة اسمية و قدرها 0.25 جنيه للسهم ، (بواقع 0.5225325377 مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة ) تمويلا من الأرباح والاحتياطيات وفقا للقوائم المالية للشركة في ديسمبر 2022، مع تجنيب 29,47 مليون اسهم خزينة من نسبة التوزيع.
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