بلوم إنفست بنك يرفع حصته في رأسمال راميدا إلى 5.14%

MENAFN - Al-Borsa News) رفع بنك“Blominvest Bank Sal” حصته في رأس مال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا” من 4.9% إلى 5.14%.

واشترى Blominvest Bank Sal نحو 3 ملايين سهم من راميدا بقيمة إجمالية للصفقة 5.01 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 1.67 جنيه.

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وتراجعت أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 196.97 مليون جنيه، مقارنة بربح 195 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 1.38 مليار جنيه، مقابل 1.09 مليار جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد تخفيض رأس المال المصدر و المدفوع لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية“راميدا”، من 380 مليون جنيه إلى 375 مليون جنيه، بتخفيض قدره 5 مليون جنيه.

وسيتم التخفيض عبر إعدام رصيد أسهم الخزينة البالغ عددها 20 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 0.25 جنيه للسهم ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 375 مليون جنيه.

وأضافت أنه سيتم إدراج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر المقبل كما يلي: 1.5 مليار سهم.

وكانت تقدمت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 380 مليون جنيه إلى 375 مليون جنيه.

ويقدر التخفيض بقيمة 5 ملايين جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة البالغ عددها 20 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 0.25 جنيه للسهم.

وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية“راميدا”، من 252،1 مليون جنيه إلى 380 مليون جنيه.

وتقدر الزيادة بقيمة 127.9 مليون جنيه بإصدار عدد 511،5 مليون سهم بقيمة اسمية و قدرها 0.25 جنيه للسهم ، (بواقع 0.5225325377 مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة ) تمويلا من الأرباح والاحتياطيات وفقا للقوائم المالية للشركة في ديسمبر 2022، مع تجنيب 29,47 مليون اسهم خزينة من نسبة التوزيع.