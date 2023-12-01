تفاصيل جديدة حول قضية طعن الشرطي الذي قتل جورج فلويد في السجن



بعد هجوم الطعن بالسكين الذي استهدف ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين الذي حكم عليه بالسجن لمدة طويلة بتهمة قتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، ظهرت تفاصيل جديدة حول الجريمة.

وأفاد مكتب المدعي العام يوم الجمعة، بأن المهاجم طعن شوفين 22 مرة بسكين في مكتبة السجن. ووقعت الجريمة قبل أسبوع في سجن في توكسون بولاية أريزونا. واتهم مكتب المدعي العام المهاجم بالشروع في القتل.

وقال الرجل المهاجم (52 عاما) لحراس السجن إنه كان سيقتل شافين لو لم يتم إيقافه، وفقاً لوثيقة محكمة. وأوضح أنه خطط للجريمة منذ شهر تقريبا. وشهد في وقت لاحق أنه لم يكن لديه نية لقتله.

ووفقا لوثيقة المحكمة، أشار المهاجم في تصريحاته أيضا إلى حركة "حياة السود مهمة".

وكان شوفين، رجل الشرطة السابق، في مينيابوليس، قد اتهم بالضغط بركبته على رقبة فلويد وهو ملقى على الأرض لأكثر من تسع دقائق، في مايو 2020. وأدانته المحكمة بجرم القتل وانتهاك حقوق فلوريد.

وأثار فيديو حادث إلقاء القبض على فلويد بطريقة وحشية غضبا واسع النطاق في أمريكا واحتجاجات حاشدة بشأن وحشية الشرطة والتمييز ضد السود.

وتجدر الإشارة إلى أن شوفين ضابط أمريكى أبيض وفلويد أسود.

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