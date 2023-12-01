وفاة ساندرا داي أوكونور أول قاضية تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية

توفيت القاضية الأمريكيةالسابقة ساندرا داي أوكونور، أول امرأة تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية وكانت تعتبر صوت الاعتدال فيها، الجمعة عن عمر ناهز 93 عاما.

وكان الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان قد اختار أوكونور عام 1981 لعضوية المحكمة العليا قبل أن تتقاعد عام 2006 لمساعدة زوجها جون أوكونور الذي كان يعاني مرض الزهايمر وتوفي عام 2009.

وبعد أوكونور، عُيّنت خمس قاضيات أخريات في المحكمة العليا، لا تزال أربع منهن في مناصبهن حاليا، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى النساء في هذه المؤسسة.

وأعلنت أوكونور عام 2018 أنها ستترك الحياة العامة لمواجهة "الخرف، وعلى الأرجح مرض الزهايمر".

وقالت المحكمة العليا في بيان إن أوكونور توفيت صباح الجمعة في فينيكس عاصمة ولاية أريزونا (جنوب غرب)، موضحة أن الوفاة "سببها مضاعفات مرتبطة بالخرف المتقدم، وعلى الأرجح الزهايمر، ومرض في الجهاز التنفسي".

وطوال ربع قرن من عملها في المحكمة العليا، عُرفت أوكونور بمواقفها الوسطية والبراغماتية.

وكان الرئيس الديموقراطي باراك أوباما قد منحها عام 2009 وسام الحرية، أعلى وسام مدني أميركي.





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