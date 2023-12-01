سويسرا تدخل سباق الطيران المستخدم لوقود الهيدروجين

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يهدف هذا المشروع الطموح إلى تصميم طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت، ويمكنها نقل 400 راكب وراكبة إلى أي مكان في العالم في غضون نصف يوم.

وتقدّم مارتينا لوفكفيست، رئيسة تطوير الأعمال في شركة دستنوس (Destinus) الناشئة في مجال الطيران معطيات أوّلية حول هذا المشروع قائلة: "تستغرق الرحلة المباشرة من لندن إلى سيدني أربع ساعات، ونحن نخطط لحدوث ذلك في عام 2040".

أسس ميخائيل كوكوريتش، وهو عالم فيزياء ومخترع ورجل أعمال مولود في سيبيريا، شركة دستنوس في عام 2021 في بايرن في غرب سويسرا، وقد انتقل كوكوريتش إلى سويسرا وبدأ تأسيس شركته، بعد تأسيسه لشركة طيران سابقة هي مومنتوس (Momentus) في الولايات المتحدة ثم استقالته منها (انظر خانة المعلومات). وقد انضمت دستنوس إلى السباق لإنتاج نوع جديد من الطائرات التي من المقرر أن تحلّق بشكل أسرع وعلى ارتفاع أعلى، وتترك تأثيرا بيئيا أقل من الطائرات التقليدية. وقد افتتحت هذه الشركة مصنع الهيدروجين الخاص بها لتطوير التقنيات التي تحتاجها لتحقيق ذلك. وتوظف دستنوس، 150 شخصا في فروعها في جميع أنحاء أوروبا، وتتوقع أن يكلف المشروع مليار فرنك سويسري (1.1 مليار دولار).

يعتقد ميخائيل كوكوريتش، الرئيس التنفيذي لشركة ديستنوس، أن استخدام الهيدروجين هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا في السفر الجوي لمسافات طويلة. swissinfo

لكن خبير الطيران إريك تغلر، الذي يكتب لمجلة فوربس، يصف أهداف دستنوس على أنها غير واقعية على نحو يماثل أهداف منافسيها. وكتب في شهر فبراير: "يتغير جدولها الزمني ومهمتها الأساسية ومسارها نحو الربحية كل عام، مما يضعها في خانة الافراط في التوقعات كشركة تعمل في مجال السرعة التي تتجاوز سرعة الصوت ".

لقد قمنا مؤخرا بزيارة المصنع الجديد لإنتاج الهيدروجين، التابع لشركة دستنوس، والذي تبلغ مساحته 1200 متر مربع في بايرن، والذي وُصِف بأنه "أول موقع اختبار خاص في سويسرا لتطوير تقنيات الهيدروجين لقطاعي النقل والطاقة"، من أجل التعرف على حالة المشروع، وفهم التحديات التي تواجه الطائرات التي تعمل بوقود الهيدروجين. والعديد من هذه التحديات - بما في ذلك مصادر الهيدروجين - موضحة في الفيديو أعلاه.

ما هو سبب تشغيل الطائرات السريعة بالهيدروجين؟

عرضت دستنوس، خلال حفل وضع حجر الأساس للمصنع، نموذجها الأولي الأسرع من الصوت، دستنوس 3. ويبلغ طوله 10 أمتار، وأما طول جناحيه فيمتد إلى ثلاثة أمتارٍ ونصف، وهو نوع هجين بين طائرة وصاروخ، يقلع ويهبط أفقيا من المطارات باستخدام محرك نفاث يعمل بالهيدروجين. وبمجرد أن يبلغ ارتفاعا وسرعة معينيْن، تتحول الطائرة لتطير بمحرك "نفاث"، حيث يتم أخذ الهواء شديد السخونة من خلال أنبوب، يكون ممزوجا بالوقود وإشعاله. وسيؤدي ذلك إلى تسريع سرعته، لكي تبلغ سرعة خمسة ماخ (حوالي 6,116 كم/ساعة أو 3,800 ميل/ساعة)، وهي سرعة تفوق سرعة الصوت.

ورغم أن الطيران التجاري يتسبب فقط في 2.5٪ من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، إلا أن تأثيرَه المناخي كبير بسبب الطيران على ارتفاعات عالية. والعديد من نماذج الطائرات الأخرى التي تفوق سرعتها سرعة الصوت قيد التطوير، تحرق وقود الطائرات التقليدي، ولها بصمة كربونية كبيرة. وسيشكل الهيدروجين وقودا بديلا أنظف لأن احتراقه لا تنبعث منه غازات الدفيئة.

لكن إنتاج وقود الهيدروجين لا يخلو من انبعاثات الكربون، لأن معظم الهيدروجين يتم إنتاجه عن طريق حرق الوقود الأحفوري، باستثناء الحالات التي يتم فيها استخدام الطاقات النظيفة لإنتاج الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي للماء، يمكن أن يطلق عليه الهيدروجين الأخضر- وهو النوع الوحيد من وقود الهيدروجين الذي لا يتسبب حقا في انبعاثات.

تقول لوفكفيست إن شركة دستنوس تهدف إلى استخدام الهيدروجين الأخضر في طائراتها، "لكنه ليس متاحًا على نطاق واسع في الوقت الحالي، وهو مكلف للغاية. لذلك، على المدى القصير، وبينما نقوم بتطوير واختبار الأنظمة، سنشتري الهيدروجين المتوفر بسهولة وبسعر أقل".

دستنوس-3، أحدث نموذج أولي للطائرة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تعمل بالهيدروجين Destinus

وتبلغ تكلفة الهيدروجين الأخضر حوالي 24 إلى 28 فرنكًا سويسريًا للكيلو الواحد، بينما تبلغ تكلفة الهيدروجين الأرخص والمتوفر بسهولة حوالي 18 فرنكًا سويسريًا للكيلو الواحد. ويبلغ سعر كيلوغرام من وقود الطائرات نحو دولار واحد. وتمثل التكلفة العالية للهيدروجين عائقًا كبيرًا أمام الرحلات الجوية التي تعمل بوقود الهيدروجين والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وتوجد الشركات المورّدة الرئيسية للهيدروجين السائل في فرنسا وألمانيا، مما يتطلب من شركة دستنوس نقله إلى سويسرا. وتضيف لوفكفيست: "لكن من الممكن أيضًا أن نحصل على الهيدروجين على شكل غاز، ثم نقوم بأنفسنا بتحويله إلى سائل".

الدعم الإسباني

جمعت شركة دستنوس حتى الآن حوالي 65 مليون فرنك سويسري من التمويل، وهو مبلغ بعيد جدًا عن "مليار فرنك سويسري" الذي تقول الشركة إنها ستحتاج إليه، لصنع طائرة تجارية تفوق سرعتها سرعة الصوت تعمل بالهيدروجين.

تحديَّا تصميمِ الطائرة وضوضاءِ الصوت

يجب على شركة دستنوس تصميم طائراتها، للتحليق بسرعات أكبر من خمسة ماخ . وسيكون للطائرة شكل "هيكل رئيسي مندمج" مع عدم وجود خط فاصل واضح بين الأجنحة والجسم الرئيسي للطائرة. هذا التصميم يمكن أن يجعل الطائرة أقل استقرارًا عند السرعات المنخفضة، مما يشكل تحديا يجب على دستنوس التغلب عليه.

ثم عنصر الحرارة: حيث يمكن أن تصل حرارة مقدمة الطائرة والأجنحة إلى درجات تزيد عن 1000 درجة مئوية أثناء السفر بسرعة تبلغ خمسة أضعاف سرعة الصوت. وعند تبريد الهيدروجين إلى سائل عند حرارة 253 درجة مئوية تحت الصفر، يمكن استخدام الهيدروجين للمساعدة في تبريد هواء المحرك مسبقًا، وتبريد هيكل الطائرة.

اعتبر الصوت المزعج لمحركات الطائرة، بمثابة عيب في طائرات الكونكورد ويجوالتي تفب أن تعتبرها دستنوس كذلك أيضًا. وتحدث الضوضاء عندما يتم الطيران بسرعة أعلى من سرعة الصوت. وأثناء الرحلات الجوية التي تخترق حاجز الصوت، تخطط شركة دستنوس لتحليق طائراتها فوق المناطق غير المأهولة بالسكان، مثل البحار أو الصحاري، لتجنب انتهاك اللوائح القانونية الخاصة بمنع الضوضاء الناجمة عن محركات الطائرات. ويقول مطورو دستنوس إن طائراتهم لن تتسبب في أصوات مزعجة، ما سيسمح بإقلاعها وهبوطها من مطارات عادية.

المؤسسون يحددون جدولًا زمنيًا طموحًا

يقول كوكرتش، مؤسس المشروع: "سوف تطير دستنوس 3 بمحرك نفاث يعمل بالكيروسين لأول مرة في نهاية عام 2024". "وسنضيف في عام 2025، محركا يعمل باحتراقً الهيدروجين للوصول إلى سرعات تفوق سرعة الصوت".

ولن يوجد ركاب على متن أول طائرة تجارية لشركة دستنوس، لكن كوكوريتش يقول إنه يمكنهم استخدام نفس المحركات لبناء طائرة تتسع لـ 25 شخصًا. وتضيف لوفكفيست: ((يمكن أن تطير الطائرة، على سبيل المثال، من لندن إلى نيويورك في ساعة ونصف. لذا، ستكون طائرة كونكورد، ولكنها أسرع قليلًا وتعمل بالكامل باستخدام الهيدروجين.)).

المنافسة شديدة في الولايات المتحدة

تواجه شركة دستنوس منافسة حادة من بعض الشركات الناشئة التي تعمل في مجال الطيران الذي تفوق سرعته سرعة الصوت. والمنافسان الرئيسيان هما هيرموس / Hermeus و بوم سوبرسونيك / Boom Supersonic في الولايات المتحدة.

تقوم شركة هيرموس (Hermeus) باختبار نوع جديد من المحركات للقوات الجوية الأمريكية تقول إنه سيصل في النهاية إلى سرعة خمسة ماخ. وفي عام 2022، أعلنت عن جولة تمويل بقيمة 91 مليون فرنك سويسري لتطوير نموذج أولي لطائرتها. ويقود جمع الأموال لها، صاحب رأس المال الاستثماري سام ألتمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أوبن إي آي (OpenAI). وسيتم تشغيل هرموس بوقود الطائرات التقليدي.

يبحث الجيولوجيون عن الهيدروجين الطبيعي في جنوب سويسرا. RTS-SWI

أما المنافس الكبير الآخر، بوم تكنولوجي (Boom Technology)، فسوف يستخدم وقود الطيران المستدام في طائرته أوفرتور، لكنه لن يكون قادرًا على مطابقة السرعات التي تستهدفها دستنوس. وتهدف شركة بوم إلى إطلاق مشروع طائرات أوفرتور (Overture) في عام 2026، مع التخطيط لأول رحلة في عام 2027. وقد أعلنت شركة بوم في شهر نوفمبر أنها زادت إجمالي تمويلها إلى أكثر من 631 مليون فرنك سويسري.

وقد أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز (United Airlines) أنها ستشتري 15 طائرة من طراز أوفرتور ، من المقرر أن تنضم إلى أسطول الشركة في موعد لا يتجاوز عام 2029.

هل خططُ دستنوس قابلةٌ للتطبيق؟

يقول هانسيورغ بورغي، رئيس تحرير مجلة الطيران السويسرية (Skynews) إنّه: "سيستغرق الأمر سنوات، إن لم يكن عقودا، من الاختبارات قبل أن يتمكن الركاب الذين يدفعون رسوما من السفر لأول مرة من خلالها، هذا هو تخميني".

ويتفق خبراء الطيران على ضرورة التغلب على العديد من تحديات تخزين الهيدروجين، وسلسلة التوريد، والبنية التحتية قبل أن تصبح الطائرات التي تعمل بالهيدروجين حقيقة واقعة في مجال نقل الركاب، وهي عملية قد تستغرق في أفضل الأحوال عقودًا من الزمن.

وهذا لا يمنع العلماء، ورجال الأعمال مثل ميخائيل كوكوريتش من وضع أحلام كبيرة. وهو يقول: "إنه ماراثون طويل، وليس سباقا محدود المسافة". ويضيف قائلا "ينصب تركيزنا الآن على توليد الإيرادات لمواصلة تمويل رؤيتنا الجريئة".

لماذا يعتبر الهيدروجين ضروريًا للانتقال في مجال الطاقة؟

الهيدروجين هو وقود خالٍ من الكربون ويمكن استخدامه كبطارية لتخزين الطاقة المتجددة. ويكمن التحدي في القدرة على استخراجه بشكل مربح من باطن الأرض أو إنتاجه من مصادر متجددة بكميات كبيرة وبتكلفة مقبولة. ويعد الهيدروجين أيضًا من بين المواضيع الرئيسية في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي (COP28) المقرر عقده خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 12 ديسمبر. وهذا المقال هو جزء من سلسلة تستكشف إمكانات الهيدروجين وقيوده، ودور العلم والصناعة في البحث عن الوقود الأخضر للمستقبل.

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سلسلة طاقة الهيدروجين



حلقة 1:

1.

سويسرا تدخل سباق الطيران المستخدم لوقود الهيدروجي

حلقة 2:

2.

الدولة المنتجة لأول مركبة هيدروجينية تتخلف في سباق الطاقة الخضراء

حلقة 3:

3.

باحثون سويسريون يطورون تقنية لصنع الهيدروجين من الهوا

حلقة 4:

4.

"حلول سويسرية لتخزين طاقة الغد حلقة 5:

5.

سويسرا كمختبر رائد للشاحنات التي تعمل بوقود الهيدروجي

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