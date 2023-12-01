سمى ولمى .. قتلهما الاحتلال مع 53 شخصا ووالدتهما لا تعلم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - في مأساة جديدة من مآسي العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة ، تسبب القصف العشوائي المستمر باستشهاد التوأم سمى ولمى قدورة بعد اقل من أسبوعين من رؤيتهما النور ، برفقة 53 شخصا من عائلتهما ، واصابة والدتهما التي لا تعلم حتى اللحظة عن مصير اسرتها.
وتسبب القصف الغاشم ، بإصابة والدة التوأم سمى ولمى بحروق من الدرجة الثالثة (اشد أنواع الحروق) في كافة انحاء جسدها.
وعلى الرغم من خطورة إصابة الوالدة ، لم تتمكن من الخروج من غزة لتحظى بعلاج لحروقها الشديدة ، رغم كل المناشدات التي قدمت لأجلها من جميع الجهات المعنية.
MENAFN01122023000151011027ID1107524159
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.