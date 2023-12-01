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سمى ولمى .. قتلهما الاحتلال مع 53 شخصا ووالدتهما لا تعلم

12/1/2023 7:26:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - في مأساة جديدة من مآسي العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة ، تسبب القصف العشوائي المستمر باستشهاد التوأم سمى ولمى قدورة بعد اقل من أسبوعين من رؤيتهما النور ، برفقة 53 شخصا من عائلتهما ، واصابة والدتهما التي لا تعلم حتى اللحظة عن مصير اسرتها.

وتسبب القصف الغاشم ، بإصابة والدة التوأم سمى ولمى بحروق من الدرجة الثالثة (اشد أنواع الحروق) في كافة انحاء جسدها.

وعلى الرغم من خطورة إصابة الوالدة ، لم تتمكن من الخروج من غزة لتحظى بعلاج لحروقها الشديدة ، رغم كل المناشدات التي قدمت لأجلها من جميع الجهات المعنية.

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