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3 ضربات صربية.. الهلال يكسر شوكة النصر ويبتعد بالصدارة

12/1/2023 7:26:05 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - انتزع الهلال فوزًا ثمينًا من غريمه النصر بنتيجة (3-0)، مساء الجمعة على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل ثلاثية الهلال، الصربي سيرجي سافيتش، ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش في الدقائق (64 و90 و90+2)، على الترتيب.

وهز كريستيانو رونالدو شباك ياسين بونو في الدقيقة 73، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وتعرض علي آل بليهي، مدافع الهلال، للطرد في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، لينهي الفريق الأزرق المباراة منقوصًا.

وابتعد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن النصر، أقرب ملاحقيه.

وكسر الهلال سلسلة من 20 مباراة للنصر بدون هزيمة في كل البطولات، منذ الخسارة على يد التعاون في الجولة الثانية بالدوري، أغسطس/ آب الماضي.

في المقابل، مدد الزعيم سلسلته بعدم الخسارة إلى المباراة رقم 22 في كل البطولات.

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