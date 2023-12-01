3 ضربات صربية.. الهلال يكسر شوكة النصر ويبتعد بالصدارة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - انتزع الهلال فوزًا ثمينًا من غريمه النصر بنتيجة (3-0)، مساء الجمعة على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.
سجل ثلاثية الهلال، الصربي سيرجي سافيتش، ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش في الدقائق (64 و90 و90+2)، على الترتيب.
وهز كريستيانو رونالدو شباك ياسين بونو في الدقيقة 73، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.
وتعرض علي آل بليهي، مدافع الهلال، للطرد في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، لينهي الفريق الأزرق المباراة منقوصًا.
وابتعد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن النصر، أقرب ملاحقيه.
وكسر الهلال سلسلة من 20 مباراة للنصر بدون هزيمة في كل البطولات، منذ الخسارة على يد التعاون في الجولة الثانية بالدوري، أغسطس/ آب الماضي.
في المقابل، مدد الزعيم سلسلته بعدم الخسارة إلى المباراة رقم 22 في كل البطولات.
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