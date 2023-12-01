استعداداً لخوض 9 مواجهات مرهقة.. كلوب يدعو مهاجمي ليفربول لتقاسم عبء المباريات



دعا يورجن كلوب مدرب ليفربول مهاجميه لتقاسم عبء المباريات استعدادا لخوض تسع مواجهات مرهقة في 29 يوما.

ويستضيف ليفربول منافسه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد تليها مباراتان خارج ملعبه أمام شيفيلد يونايتد وكريستال بالاس قبل أن يختتم دور المجموعات في الدوري الأوروبي بمواجهة يونيون سان جيلواز.

وسيواجه فريق المدرب كلوب بعد ذلك مانشستر يونايتد ثم وست هام في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة تليها مواجهة أرسنال وبيرنلي كل ذلك قبل استضافة نيوكاسل يونايتد مطلع العام الجديد.

وقال كلوب إن المباريات سيتم تقاسمها بين مهاجمي ليفربول المتاحين في ظل غياب ديوجو جوتا للإصابة.

وأبلغ كلوب الصحفيين الجمعة "هذه هي أكثر فترات الضغط في كرة القدم العالمية حاليا، وهذا هو الحال بالنسبة لجميع الفرق. لذا سيشاركون جميعا.



سيغيب بالفعل ديوجو وهذا ليس مفيدا، علينا أن نقوم بتقسيم هذه الدقائق على لاعبين مختلفين. عليهم أن يقدموا الأداء، ليس دائما 90 بالمئة، بل 60 و70 وبأقصى قوة".

ومع إصابة لاعبين أساسيين آخرين، بما في ذلك الحارس أليسون والظهير الأيسر آندي روبرتسون، لا يبدو كلوب متأكدا مما إذا كان قادرا على تدوير تشكيلته باستمرار.

وأضاف "الأمر يعتمد على اللاعبين المتاحين لدينا. "علينا التأكد من أن لدينا أكبر عدد ممكن من اللاعبين المتاحين، وهو ما لا يمكننا التحكم فيه بشكل كبير. نحن نراقب الأمور، نستفيد مما سنحصل عليه، ثم نمضي قدما".

وعاد كودي جاكبو إلى التشكيلة الأساسية وسجل هدفين في الفوز 4-صفر على ضيفه لاسك النمساوي في الدوري الأوروبي أمس الخميس وسينافس الهولندي زميله داروين نونيز في مركز المهاجم.

ومع ذلك، أكد المدرب الألماني أن عددا من اللاعبين سيحتاجون إلى تقديم أداء أفضل.

وقال كلوب "داروين في أفضل لحظاته، إنه مهم للغاية بالنسبة لنا وعدم مشاركته أساسيا أمام لاسك لا علاقة لها بأي شيء آخر.

"الآن سجل كودي هدفين، رائع. هل هذا يعني أنه يجب أن يلعب المباريات الخمس القادمة المتتالية؟ اللاعبون الآخرون يسجلون أيضا، الأمر لا يتعلق بذلك، وكودي لا يتوقع ذلك.

"عليهم أن يسجلوا، هذه مهمتهم وهذا ما يريدونه، لكن الأمر لا يعني أنني الآن ليس قادرا على النوم ولا أعرف كيفية اختيار التشكيل الأساسي، لأكون صادقا لا يوجد الكثير من الخيارات".

وقال كلوب إن لاعب الوسط تياجو ألكانتارا، الذي يغيب عن الملاعب بسبب إصابة في الفخذ منذ أبريل الماضي، لا يزال يحتاج إلى وقت للتعافي.



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