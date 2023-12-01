البيت الأبيض: إسرائيل ستسمح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة

قال البيت الأبيض الجمعة إنه يعتقد أن إسرائيل ستسمح لشاحنات المساعدات الإنسانية بدخول غزة بعد فترة توقف بسبب استئناف القتال بين إسرائيل وحماس، لكن من المرجح أن ينخفض ​​عدد الشاحنات.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، نقلا عن تقارير واردة من الجانب الإسرائيلي، إن إسرائيل وافقت على استئناف السماح بمرور شاحنات المساعدات بناء على طلب من الولايات المتحدة.

لكنه قال إن عدد الشاحنات من المرجح أن ينخفض ​​إلى العشرات يوميا بدلا من مئات الشاحنات التي دخلت إلى غزة يوميا خلال هدنة استمرت أسبوعا وانتهت اليوم.

وقال كيربي إن غزة بحاجة إلى المزيد من المساعدات لكن قرار استئناف تسليمها بعد عمليات تفتيش صارمة "يبدو وكأنه علامة جيدة للمضي قدما".

ويضغط المسؤولون الأمريكيون من أجل استئناف الهدنة بهدف إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. وقال كيربي إن حماس هي المسؤولة عن انهيار الهدنة.

وأضاف "بسبب حماس انتهت هذه الهدنة. المسؤولية تقع على عاتق حماس".

وعدل كيربي العدد الذي أعلنه في وقت سابق للمحتجزين الأمريكيين الذين أطلقت حماس سراحهم حتى الآن من ستة إلى أربعة.

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