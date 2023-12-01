«أبوظبي للغة العربية» يُطلق الأعمال الكاملة لشعراء «الكلمة المغناة»

احتفاءً بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج ((ليالي الشعر: الكلمة المغناة)) الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية العام الثاني على التوالي ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2023، أعلن المركز إطلاق الأعمال الشعرية الكاملة لمجموعة من كبار شعراء الشعر الشعبي في مدينة العين ممن زينت أعمالهم أمسيات البرنامج الذي شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً من محبي وعشاق الشعر الشعبي المغنى.

وتتضمن مجموعة الشعراء الذين سيتم العمل على إطلاق مجموعاتهم الشاعر عوض بن السبع الكتبي، والشاعرة هند سعيد الظاهري الملقبة بـ((أنغام الخلود))، والشاعر خلفان بن نعمان الكعبي، وذلك بهدف تسليط الضوء على إصداراتهم وأعمالهم الشعرية المتميزة التي شكلت محطات مضيئة في مسيرة الموروث الشعري والغنائي بدولة الإمارات وأمتعت الجمهور بأعذب الكلمات وعميق المعاني.

وكان برنامج ((ليالي الشعر: الكلمة المغناة)) قد شكل تظاهرة ثقافية حقيقية يحتفي عبرها مهرجان العين للكتاب بإحياء سيرة نخبة من شعراء الكلمة المغناة في أمسيات غنية بالشعر والموسيقى والأصوات العذبة.