سينما الحرب في سوريا.. حضور بلا صالات وغياب مقاربة المعاناة

فرضت الحرب في سوريا حضورها على الإنتاج السينمائي المحلي، خلال السنوات الماضية، فقدمت عشرات الأعمال الروائية والوثائقية، لكن هل قدمت هذه الأعمال قيمة مضافة للواقع الحالي للسينما السورية؟ وما مدى حضورها الجماهيري؟

تتباين الآراء حول سوية هذه الأعمال؛ بين من يراها مهمة بأغلبيتها، تناولت جملة من القضايا، وعالجتها بشكل جيد، وبين من يعتبر أن معظمها جاء دون المستوى، بحيث لم تستطع مقاربة ولو جزء يسير مما عاناه السوريون، خلال الحرب.

حبيسة العلب

المخرج السينمائي غسان شميط قال في حديثه لـ((البيان)): ((مع بداية الأزمة بدأت المؤسسة العامة للسينما بإنتاج خمسة أفلام سنوياً، بعد أن كان إنتاجها لا يتجاوز فيلماً واحداً قبل الحرب، لكن الذي حدث بالمقابل هو توقف معظم دور العرض عن العمل، إضافة إلى الأوضاع المعيشية الصعبة، ما جعل هذه الأعمال تبقى حبيسة العلب، مع أنني اعتبر أن الكثير منها كان مهماً، إذ تناول جملة من القضايا وعالجها بشكل جيد، وإن كان هناك تباين في وجهات النظر تجاهها فهذا أمر طبيعي كون الحرب ولدت الكثير من القضايا، التي أثرت على مختلف مناحي الحياة)).

وقال شميط: بشكل عام يمكن القول إن السينما السورية ما زالت تراوح مكانها لأسباب كثيرة، وحالياً لا أرى أفقاً في المستقبل القريب خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي الذي نعيشه، مضيفاً: ((الموضوع الشائك جداً هو موضوع العرض الجماهيري للأفلام المنتجة، ومشكلة التوزيع، فما زلنا نعاني من ضعف التوزيع، سابقاً كنا نعطي أفلامنا للاتحاد السوفييتي مقابل الحصول على أفلامهم على مبدأ ((المقايضة))، لكن لم يكن هناك توزيع بمعنى الكلمة)).

عرض لمرة واحدة

وأشار شميط أيضاً إلى توقف معظم صالات العرض عن العمل في دمشق باستثناء واحدة، وقال: ((لم يكن لدينا أكثر من عشر صالات في أفضل الحالات، ويعرض الفيلم المنتج حديثاً في صالة واحدة فقط، وعلى سبيل المثال فيلمي ((ليليت السورية)) قُدم في عرض افتتاحي فقط، بينما في مصر يقدم العرض الأول لفيلم ما في مئات الصالات)).

وتابع: ((في ظل هذا الواقع لجأت المؤسسة لعرض أفلامها في المراكز الثقافية في المدن لمرة واحدة فقط، وهذا الأمر لا يعطي مردوداً)). وخلص شميط إلى أن القطاع الخاص هو الذي يجعل السينما تزدهر، لكن في بلدنا لا تجلب السينما للقطاع الخاص الإيرادات التي تجلبها الدراما؛ لذلك آثر الابتعاد عن السينما، لأنها غير مجدية مادياً.

موضة

الناقد بديع صنيج قال لـ((البيان)): ((على مدى العقد الأخير أنتجت مؤسسة السينما العديد من الأفلام، التي صبغتها الحرب بصبغتها، سواء أكانت الحرب في الواجهة الرئيسية للأحداث، أم خلفية تدور في فلكها الأحداث والشخصيات، لكن معظم تلك الأفلام جاءت دون المستوى بكثير، إذ إنها لم تكن على صعيد الحكاية والحبكة والشخصيات قادرة على مقاربة ولو جزء يسير مما مر على رؤوس السوريين)).

وأعرب صنيج عن اعتقاده أن ((الحرب في السينما السورية بأفلامها الأخيرة لم تكن أكثر من موضة، لجأ إليها بعض كتاب السيناريو والمخرجين لإنتاج أفلام أقل ما يقال عنها إنها دون المستوى الفني، وفي كثير من الأحيان لا تنتمي إلى فن السينما أساساً، عبر أفكار مستهلكة، لا تمتلك أي خصوصية من الواقع السوري)).

تكرار

وقال: يا للأسف فإن الأسماء المكرسة لم تستثمر الفرصة في الولوج إلى مناطق فريدة لجهة العوامل النفسية المحيطة بالشخصيات، ولا مداورة الأحداث بطريقة إبداعية، وإنما تكرارات لا تصلح لأن تكون حتى سهرات تلفزيونية، وكأن المقصود هو الإنتاج للإنتاج)).

وتابع: ((الجمهور السوري يتابع دائماً بشغف، رغم قسوة الأوضاع المعيشية التي تحاصره، لكنه بات يتردد كثيراً، إما نتيجة سوية هذه الأفلام، وإما من البكائيات المجانية، التي تنقلب في كثير من الأحيان إلى ضحك على سوء المنتج)).