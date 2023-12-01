قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ((إن قيام الاتحاد ضرورة قومية، فهو يؤمن الاستقرار والأمن، ثم أنه سيكون عوناً وسنداً لأشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم))، كتاب (حُلمك يا زايد) يحكي عن حلم وتحقق في الختام.

يبدأ د. جاسم الخزرجي المقدمة بعنوان ((في البداية... كان الحُلم))، ليقف عند نشأة الشيخ زايد وسماته القيادية التي اكتسبها من والده في ((حياة الشيخ زايد قبل الاتحاد.. خطوات نحو الحُلم))، مستخلصاً ((ركائز الحُلم)) من ثقافة تاريخية ووعي بالحاضر وتقبل التغيير باستشراف المستقبل، فيتضح أكثر أن الصالح العام هو الأهم فكان (حلم الشيخ ((زايد)) في بناء الإمارات)، موضحاً المحاولات السابقة لهذا الحلم ومراحله الفعلية في عصر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ليتحول ((حلم الاتحاد إلى واقع)).

يبدأ عصر بعد الاتحاد في (الشيخ ((زايد)) وبناء ركائز الإمارات) و((من الركائز إلى البناء)) موضحاً كيفية إدارة شؤون البلاد وهيكلة المجالس والمؤسسات الاتحادية، ثم يكمل أكثر في النهضة الاقتصادية، فسخّر المال لبناء الإنسان لأنه الأساس في التقدم والازدهار، وكذلك اعتنى بـ((تطوير القطاع المالي والمصرفي))، واستثمر أكثر في الأراضي الزراعية، كما اعتنى بالإنسان من صحة وتعليم إلى مجتمع متعايش ومتكامل، و((عندما يتحول حُلم البيئة النقية إلى حقيقة)) تتجلى مكانة الإمارات الدولية في الحفاظ على البيئة، وكذلك اعتنى بالتراث الشعبي لأنه الأساس.

وعلى المستوى الخارجي ((الشيخ زايد يقف مع العالم بأسره)) في مشاريع التعاون والتنمية والمساعدات حتى يصل إلى ((الشيخ زايد وحُلم السلام للعالم بأسره))، قبل أقوال الرؤساء والإمارات والمجتمع الدولي في الثناء على الشيخ زايد ثم خاتمة الكتاب.

كتاب منهجي علمي، يحكي لنا عن حلم الاتحاد بعبارة سهلة واستقراء لدور القائد المؤسس لدولة الإمارات.