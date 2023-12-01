ختام ناجح لمهرجان العين للكتاب

اختتم مركز أبوظبي للغة العربية فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان العين للكتاب، الذي نظمه تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، تحت شعار ((العين أوسع لك من الدار)) خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الماضي.

وأعلن المركز عن أن الحدث حقق نجاحاً باهراً إذ اجتذت أكثر من 95 ألف زائر، بزيادة 27 % عن النسخة السابقة. وشهد أكثر من 400 فعالية ونشاط، بالإضافة إلى أكثر من 500 ورشة عمل، وعروض تعليمية ترفيهية للأطفال والناشئة.

وقد توزعت فعاليات المهرجان في تسعة مواقع بارزة في مدينة العين، حيث عرض أكثر من 60 ألف عنوان في مجالات مختلفة، بمشاركة 150 عارضاً، ما شكّل تظاهرة ثقافية حقيقية تليق بمكانة المدينة الثقافية، وموقع دولة الإمارات الحضاري على مستوى العالم.

تعزيز المجتمع الثقافي

وبهذه المناسبة، رفع الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، آيات الشكر للقيادة الحكيمة التي تدعم دوماً كل ما من شأنه تعزيز حضور اللغة العربية وإثراء الهوية الثقافية للمجتمع.

وأكد أن الرعاية الكريمة من سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان للمهرجان كان لها الأثر البالغ في نجاح هذه الفعالية المجتمعية البارزة.

وقال: ((إن نجاح مهرجان العين للكتاب للعام الثاني على التوالي في حلّته الجديدة، يؤكد نجاعة رؤية المركز لأهمية تقريب الكتاب واللغة العربية إلى مختلف فئات المجتمع، على جسور من الفنون والإبداعات والأنشطة التفاعلية الراقية التي تشمل الموسيقى والكلمة والتشكيل الفني، مع استقطاب رموز المجتمع في مجالات الحياة المختلفة))، وأكد: ((الكتب واللغة جسور حضارية ومفردات حياة، علينا أن ندمجها بمفردات حياة الناس ونقربها بأشكال مشوقة وجذابة لفئات المجتمع المختلفة لتكون ضمن نسيج حياتهم وداخل بنيتهم الفكرية والثقافية)).

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: ((إن مدينة العين بما تتمتع به من خصوصية ثقافية وجغرافية وحضارية، قدمت للمهرجان كل عوامل النجاح)).

وأضاف: ((إن مهرجان العين للكتاب نموذج للتحول المنشود نحو تطبيق احترافي لمفهوم الصناعات الثقافية، وذلك يستدعي المبادرة والانتقال بالكتاب إلى الأماكن التي ترتادها فئات المجتمع المختلفة، ليكون محوراً لأنشطة وفعاليات جاذبة تستمد جمالها من جماليات اللغة العربية، ومنتجاتها الحضارية من فنون وآداب وإبداعات مختلفة)).

مكان مفضل

وحقق المهرجان إنجاز كبير بأن يكون من أكثر الأماكن المفضلة للزيارة من الشباب والعوائل خلال فترة تنظيمه، عبر الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية المخصصة للشرائح المختلفة، ما يحقق رؤية المركز في تعزيز ثقافة القراءة وتحفيز فئات المجتمع، وخصوصاً الشباب، على التواصل مع التراث بشكل أكثر عمقاً.

وشكل المهرجان تظاهرة رائدة للاحتفاء بالمبدعين والنتاج الأدبي والفكري، إضافة إلى الفنون ومختلف أنواع التراث، ضمن أنشطة تفاعلية ممتعة. وقد تضمنت للعام الثاني على التوالي برنامجاً حافلاً للاحتفاء بشعراء الكلمة المغناة من مدينة العين، الذين ذاعت قصائدهم المغناة بين أوساط المجتمع، عبر أمسيات يومية.

جسر معرفي

ورسّخ المهرجان في نسخته الأخيرة حضوره بمثابة جسر معرفي للتواصل بين جميع أفراد المجتمع، حيث أتاح لهم الفرصة للتعرف على جماليات وخصوصية مدينة العين التي تمتلك تاريخاً عريقاً من الموروث والإبداعات الأدبية، وتحتضن الكثير من المبدعين من أبنائها، بما يواكب رؤية ومكانة دولة الإمارات في دعم أهم الفعاليات الثقافية التي تعكس ريادتها بوصفها منارة للعلم والمعرفة والابتكار.

وسلط المهرجان الضوء على التنوع الثقافي والتاريخي والسياحي لمدينة العين بالإضافة إلى المعالم الحضارية القادرة على استقبال أكبر وأهم الفعاليات وعلى المستويات كافة.