دبي .. فعاليات وعروض مذهلة وحفلات على مدار ديسمبر

دبي – البيان

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن باقة متنوعة من الفعاليات والحفلات الموسيقية الحية والأنشطة الترفيهية والاجتماعية والرياضية، التي ستقام في مختلف أنحاء دبي خلال ديسمبر الجاري.

وتشمل قائمة الفعاليات المميزة عرض كسارة البندق في دبي أوبرا، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية التي تقام سنوياً، بما فيها بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي، والعودة المرتقبة لمهرجان دبي للتسوق.

وسيكون عشاق نجم البوب العالمي، مايكل جاكسون، على موعد لحضور حفل موسيقي في كوكا كولا أرينا بعنوان سحر مايكل جاكسون في 3 ديسمبر، إذ يقدم الفنان البريطاني، بن بومان، مجموعة واسعة من أشهر أعمال الفنان الراحل.

وتجتمع فنون الباليه المعاصر والفيديو والموسيقى الكلاسيكية، في عرض فني حي يحمل اسم 4، والذي يقدم عرضه الأول على مسرح زعبيل يومي 5-6 ديسمبر.

وتستضيف دبي أوبرا يوم 6 ديسمبر الجاري حفلاً موسيقياً بعنوان صدى المناخ الموسيقي، الذي يدمج الحوارات المهمة والمتعلقة بالتغير المناخي مع الموسيقى النابضة بالحياة، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ ((كوب 28)).

ويقام العرض المسرحي الراقص Slava's SNOW SHOW، الذي يحظى بشهرة عالمية واسعة تمتد على مدار 20 عاماً، على مسرح دبي أوبرا من 8 وحتى 10 ديسمبر.

ويلبي العمل المسرحي المخصص للأطفال عزيزي سانتا، الذي يرتكز على قصة شهيرة تحمل الاسم ذاته للكاتب رود كامبل، حلم الأطفال الراغبين بلقاء سانتا قبل انشغاله في موسم الأعياد، وذلك يومي 8 و9 ديسمبر.

ويمكن لعشاق أفلام بوليوود في تسعينيات القرن الماضي، قضاء أوقات حافلة بالمتعة ولقاء عدد من فنانيهم المفضلين خلال أمسية Rewind Reloaded، والتي تستضيف 10 ديسمبر الجاري كلاً من أوديت نارايان، وكومار سانو، وألكا ياغنيك، وأبيجيت باتاشاريا، لتقديم باقة من أشهر أغانيهم المميزة. ويقدم نجم الكوميديا البريطاني الشهير، راسل هوارد، عرضاً استثنائياً جديداً في دبي أوبرا يوم 11 ديسمبر.

وتستعد فرقة تيناروين لتقديم حفلها الموسيقي، الذي تستضيفه كوكا كولا أرينا 12 ديسمبر الجاري، كما تستضيف كوكا كولا أرينا، العرض المسرحي المخصص للأطفال بليبي في جولة حول العالم، والذي يقام في 12 و13 ديسمبر الجاري.

وتعتزم أوركسترا أوبرا أستانا، تقديم أمسية موسيقية غنية بالمؤثرات الصوتية والضوئية المذهلة، من خلال العرض الموسيقي مسيح لهاندل الذي يقام في دبي أوبرا 13 ديسمبر الجاري. ويمكن لعشاق الموسيقى العربية قضاء أمسية موسيقية مميزة لنجمتي الغناء العربي أحلام وأصالة نصري، في كوكا كولا أرينا يوم 15 ديسمبر.

ويعود العمل المسرحي الشهير كسارة البندق، الذي يستحوذ منذ عقود طويلة على إعجاب الجمهور حول العالم، إلى دبي أوبرا لمدة ثلاثة أيام بين 15 و17 ديسمبر، بمشاركة مسرح الباليه وأوركسترا الأوبرا الوطنية في أستانا بكازاخستان.

وسيكون عشاق الموسيقى الأفريقية على موعد مع حفل أفروورلد الذي يعود إلى ((كوكا كولا أرينا)) في 16 من ديسمبر. ويستعد المغني الإيطالي الموهوب ماتيو بوتشيلي، لتسجيل حضوره الأول في الإمارات، من خلال تقديم أمسية موسيقية على مسرح دبي أوبرا في يوم 21 ديسمبر.

ويقدم مهرجان سبيد ميوزيك، الذي يجمع الموسيقى الهندية والباكستانية في موقع واحد، عرضاً مذهلاً للمواهب المتميزة من كلا الدولتين، يوم 23 ديسمبر في كوكا كولا أرينا. كما تستضيف كوكا كولا أرينا في 28 ديسمبر، أمسية موسيقية استثنائية تضم نخبة من ألمع نجوم الأغنية العربية في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة كل من إليسا وهيفاء وهبي وسيف نبيل.

ويستعد عازف البيانو والموسيقار المصري الشهير عمر خيرت، لإبهار الجمهور بعزفه وألحانه العذبة في دبي أوبرا يوم 29 ديسمبر الجاري. ويعود نجم بوليوود الشهير راحت فتح علي خان، إلى كوكا كولا أرينا لإقامة حفله الموسيقي المرتقب 29 ديسمبر. كما تستضيف كوكا كولا أرينا في 30 ديسمبر، الفنان العالمي شون بول، مع نجم الراب الشهير تي آي، في أمسية موسيقية مخصصة لمحبي ثقافة الهيب هوب.

راسل هوارد يقدم عرضاً استثنائياً في دبي أوبرا

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