«دبي للتصميم» يحتفي بفن الهيب هوب 10 ديسمبر

كشفت منصة سول، عن عودة مهرجان سول دي إكس بي، مهرجان الثقافة والشباب ونمط الحياة المعاصر المرتقب بشدة في المنطقة، بدورته الجديدة في حي دبي للتصميم التابع لمجوعة تيكوم بين 8 و10 ديسمبر الجاري، بوصفه الفعالية الافتتاحية للدورة الـ 29 من مهرجان دبي للتسوق. وتمثل المنصة الشريك الرسمي لمبادرة هيب هوب 50 في الوطن العربي، بالتعاون مع شركة ماس أبيل للإنتاج الفني، حيث تَعِد هذه النسخة من المهرجان بتقديم تجارب لا تُنسى، مع مجموعة من العروض لعدد من الفنانين الموهوبين في مجالات الهيب هوب، والأزياء والفنون البصرية والرياضة.

ويتضمن المهرجان أيضاً، جلسات حوارية تفاعلية مع نخبة من الأفراد المهمين والمؤثرين في هذا النوع من الموسيقى. كما أعلنت منصة سول، عن مشاركة كوكبة أخرى من الفنانين، لضمان تجربة غير مسبوقة، احتفاءً بثقافة الهيب هوب لدى جيل الشباب.

وتشمل قائمة الفنانين المعلن عنهم حديثاً، كلاً من أرلو باركس، المغنية وكاتبة الأغاني البريطانية الشابة التي رُشحت لجائزة غرامي. وتضم القائمة أيضاً فرقة كوكوروكو من لندن والمؤلفة من سبعة أعضاء، والذين يقدمون عرضاً الأحد 10 ديسمبر في روديز داينر، اللاونج الخاص بالمهرجان.

ويستضيف مهرجان سول دي إكس بي هذا العام، بالاشتراك مع جلف فوتو بلس، معرض الصور ((ملذات محتلة)) للفنانة تانيا حبجوقة. ويقدم المعرض تصويراً دقيقاً لقدرة الإنسانية على إيجاد المتعة في مواجهة الظروف الصعبة في فلسطين، من خلال مجموعة من الصور الشخصية ثلاثية الأبعاد.

ويتعاون سول دي إكس بي وحي دبي للتصميم مرة أخرى، ليقدما لمحبي الأزياء معرض Spotlight by d3. ويتيح المعرض، إمكانية استكشاف المجموعات الأصلية الممتدة عبر الثقافات، لمصممين صاعدين من دولة الإمارات وجنوب أفريقيا وفلسطين والمملكة المتحدة وفنلندا وإسبانيا ولبنان وغيرها.

ويستضيف روديز داينر، اللاونج الرئيس لمهرجان سول دي إكس بي، في ليلة الافتتاح سلسلة من العروض الحية والمتاحة خلال النهار، للأعمار فوق 21 عاماً. كما يستضيف البرنامج الحواري هذا العام، والذي يُعد من أبرز فعاليات المهرجان، حوارات مع شخصيات مميزة من قطاعات الأزياء والموسيقى والنشر والتصميم.